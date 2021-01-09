В МВД и других силовых структурах растет недовольство белорусским КГБ 9.01.2021, 8:51

Уровень подозрительности между ведомствами сейчас максимальный.

В МВД и других силовых структурах растет недовольство тем, что КГБ («контора», как ее называют силовики) загребает жар чужими руками, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

ДФР вынуждено занимается юридическими лицами и всеми финансовыми темами. МВД и ГУБОП – всеми политическими темами. СК и прокуратура - лепят дела из говна и палок. Контора как бы остается в стороне. Это сильно бесит всех в системе. Особенно с учетом осознания того, что за нарушения закона все же рано или поздно придется отвечать. И отвечать будут не люди из конторы…

Противостояние силовиков было во все времена. В разное время ближе к телу подбирались разные структуры, но сейчас безусловное первенство за КГБ. Когда появились малейшие подозрения в лояльности тут же место Вакульчика занял Тертель.

В этом плане слив разговора экс-босса конторы Зайцева сильно обрадовал самые разные слои силовиков. Поговаривают, после этого был серьезный разбор полетов с участием Лукашенко.

Меж тем, влияние конторы распространяется. Это уже не только крупные заводы (об этом писали ранее), но и на медиа, например. Так замом Эйсмонта на БГТРК стал некто Иванец.

Любопытно, что на предприятия отправляют кадры с хорошими погонами – полковники и подполковники. Это уровень начальников отделов. То есть на местах остаются менее квалифицированные кадры.

Их замена осложнена еще и тем, что в конторе поголовно всех проверили на полиграфе, о чем писали ранее. К тем, кто его не прошел, отношение максимально настороженное как минимум. Есть и те, кто угодил за решетку. В частности, несколько сотрудников подозреваются в сливе разговоров Эйсмонт и Баскова. Опять же свидетельство того, что в конторе тоже много протестных настроений. Такого не было никогда, чтобы контора была похоже на дырявое ведро.

В связи с этим внутри подозрительность сейчас максимальная.

Такая же проблема с кадрами в МВД. Ранее уже сообщалось о диком некомплекте в ГУВД и Центральном РУВД. Чтобы его ликвидировать, работу предлагают всем подряд. Такая кадровая политика уже привела к тому, что непроверенные кадры активно сливали из МВД кучу информации. Это даже было признано на официальном уровне. Собрались с утечками бороться, но пока их стало только больше.

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