В США задержали закинувшего ноги на стол Пелоси бунтовщика 16 9.01.2021, 9:30

9,901

Мужчине уже предъявили ряд обвинений.

В США задержали протестующего, который во время беспорядков в Капитолии позировал для фото в кресле спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, закинув ноги на ее стол. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Ричард Барнетт

Фото: Washington County Sheriff's Office via AP

Мужчина заявил, что взял со стола конверт, но не украл его, а «оставил четвертак», потому что он «не вор». По словам демонстранта, он также оставил Пелоси «неприятную записку».

The man who took photos in Speaker Pelosi's office during pro-Trump riots has been arrested, prosecutors say.



Richard Barnett is charged with theft, violent entry & disorderly conduct, & entering restricted grounds. Earlier, he posted on Facebook that he was a white nationalist. pic.twitter.com/XdrEy34MGA — AJ+ (@ajplus) January 8, 2021

По информации NBC News, задержанным оказался 60-летний Ричард Барнетт из штата Арканзас. Ему уже предъявлены обвинения как минимум по трем пунктам: умышленное проникновение, проникновение с применением насилия и хулиганство на территории Капитолия, а также кража государственной собственности.

По данным газеты The Washington Post, Барнетт — сторонник действующего президента США Дональда Трампа. Как пишет издание, он неоднократно публиковал и делал репост записей о том, что выборы главы государства прошли незаконно, а также утверждал, что есть «горы доказательств» мошенничества на них.

Барнетт — не единственный задержанный участник беспорядков. Власти также задержали жителя Алабамы, в грузовике которого, припаркованном неподалеку от Капитолия во время штурма, нашли 11 бутылок с зажигательной смесью и огнестрельное оружие, сообщила газета The New York Times. Кроме того, ФБР арестовала члена палаты делегатов Западной Вирджинии республиканца Дерека Эванса. Участвуя в штурме Капитолия, он вел трансляцию в Facebook.

Беспорядки в Вашингтоне произошли 6 января. В тот день конгресс США должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которому президентские выборы выиграл кандидат от демократов Джо Байден. Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выборы прошли с многочисленными нарушениями, а победителем стал он.

6 января сторонники Трампа устроили многотысячный митинг. Они прорвали полицейское оцепление и штурмовали Капитолий. После этого вице-президента Майка Пенса и Пелоси эвакуировали из здания.

Протестующих силовики разгоняли с помощью слезоточивого газа, дубинок и огнестрельного оружия. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе офицер полиции.

Байден осудил штурм Капитолия и обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию. Сам действующий президент записал обращение к своим сторонникам, в котором призвал их «отправиться домой с миром» из конгресса США, а также пообещал мирно передать власть. Протестующие были вытеснены из здания через несколько часов после штурма. На следующий день конгресс утвердил результаты президентских выборов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».