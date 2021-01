BBC: Зачинщики беспорядков в США оказались последователями распространяемой РФ теории заговора 9 9.01.2021, 10:56

Как связаны участники штурма Капитолия и «фабрика троллей» Пригожина?

Во время нападения на Конгресс США погибли пять человек, около 60 получили травмы и ранения, более 50 были арестованы. Фотографии людей, которые штурмовали здание Капитолия и заняли кабинеты законодателей, широко распространились в соцсетях. Как выясняется, многие из людей, штурмовавших Капитолий, были сторонниками конспирологических теорий о глобальном заговоре, так называемом QAnon, которая активно распространяется спецслужбами России. Среди последователей этой теории только в США насчитывается несколько миллионов человек, пишет BBC.

На фотографиях можно заметить людей, связанных с целым списком экстремистских и ультраправых группировок, а также сторонников странных конспирологических теорий, многие из которых уже долгое время проявляют активность на интернет-ресурсах и митингах в поддержку Трампа. В социальных сетях быстро распространился впечатляющий снимок человека с разрисованным лицом в меховой шапке с рогами и американским флагом в руках. Его узнали как Джейка Анджели – широко известного сторонника безосновательной конспирологической теории QAnon. Сам он называет себя шаманом QAnon.

В его соцсетях есть записи о посещении многочисленных мероприятий, посвященных QAnon, а на собственном YouTube-канале размещены видео теории заговоров. В ноябре его сфотографировали выступающим с речью о недоказанных заявлениях на тему фальшивых выборов. Личная страница “шамана QAnon” на Facebook заполнена изображениями и мемами, которые относятся к различным экстремистским идеям и конспирологическим теориям.

Другая группа, которая была замечена во время штурма Капитолия, состоит из членов ультраправого движения под названием “Proud Boys”. Группировка полностью состоит из мужчин. Анти-иммигрантская организация была основана с 2016 года. На своих первых президентских дебатах президент Трамп, отвечая на вопрос о “крайних расистах” и боевиках, сказал: “Proud Boys – отойдите и приготовьтесь”.

Один из участников “Proud Boys” Ник Окс разместил в твиттере Селфи с подписью “Привет из Капитолия, лол”. Также он вел стрим из здания. В телеграмме Окс описывает себя как “Староста Proud Boys с Гавайев”. Никто не смог определить человека, стоящего рядом с ним.

Также на протестах были замечены лица с большим количеством подписчиков. Среди них был и Том Джонет – известный в соцсетях под ником “Baked Alaska”.

Его прямой эфир из Капитолия был размещен на стриминговом сервисе и пересмотрен тысячами людей. На видео Том Джонет разговаривает с другими участниками протеста – сторонник Трампа заработал себе славу интернет-тролля.

По описанию американской некоммерческой правовой юридической организации — Том Джонет является крайним расистом. Он оспаривал это в комментарии к “The Insider”. Его YouTube канал был заблокирован в октябре после того, как он разместил там видео, в котором притеснял работников магазинов и отказывался носить маску в период пандемии коронавируса. Другие интернет-платформы, которые уже закрыли его аккаунты, это твиттер и PayPal.

Фотография мужчины, который пробрался в кабинет демократа Нэнси Пелоси, стала вирусной. Выяснилось, что мужчину с фотографии зовут Ричард Барнетт из Арканзаса.

Уже вне стен Капитолия он рассказал New York Times, что взял из офиса Нэнси Пелоси конверт и оставил записку, в которой обозвал ее нецензурными словами.

Конгрессмен от республиканцев Стив Вомек отреагировал на это интервью в своем посте в твиттере. Он написал: “Мне становится плохо от мысли, что все перечисленные действия были совершены избирателем”. В докладах местных СМИ говорится, что мистер Барнетт связан с организацией, которая поддерживает права на владение оружием. Также у него брали интервью на митинге “Stop the Steal”, который проводился после окончания президентских выборов. Это движение отказывается признавать победу Джо Байдена и поддерживает необоснованные заявления о фальсификации результатов выборов.

В интервью, организованном “Engaged Patriots” на митинге, Барнетт сказал: “Если вам не нравится, отправьте кого-нибудь за мной, потому что я так легко не сдамся”. Организация, связанная с мистером Барнеттом, провела в октябре сбор средств, выручка с которых, согласно местной газете Westside Eagle Observer, “ушла” прямо в камеры местного полицейского управления.

Многие пользователи соцсетей, особенно те, которые связаны с QAnon или сторонниками Трампа, заметили, что среди агитаторов были участники левой группы “Антифа”. Якобы они были замаскированы под сторонников Трампа, чтобы дестабилизировать ситуацию. Ряд республиканских политиков, таких как представитель США Мэтт Гетц, заявили, что это были “Антифа” под видом сторонников Трампа.

В одной из публикаций утверждалось, что у одного из участников протеста была татуировка “коммунистического молота”, что является доказательством того, что он не на стороне Трампа. Однако, при ближайшем рассмотрении оказалось, что это символ из серии игр Dishonored.

Также были предположения, что Анджели, человек в меховой шапке с рогами, был сторонником движения “Black Lives Matter”. В поддержку этих слов пользователи соцсетей разместили его фотографию с мероприятия в Аризоне. Анджели действительно там был, но в качестве контрпротестующего (выступал против “Black Lives Matter”). На фотографиях, сделанных тогда, можно заметить, что он держит в руках знак QAnon.

Как минимум один из участников протеста держал флаг Конфедерации, представляющей собой те штаты США, которые поддерживали продолжение рабства во время гражданской войны. По этой причине многие считают этот флаг символом расизма, даже были призывы запретить его на территории США. В противоположность этому, другие видят в нем важную часть истории юга США.

В июле было объявлено, что из-за новой политики отказа от использования “разделительных символов”, флаг Конфедерации не может быть размещен на американских военных объектах. Президент Трамп в прошлом защищал использование этого флага, говоря: “Я знаю людей, которым нравится флаг Конфедерации, но при этом они и не думают о рабстве. Я просто думаю, что это свобода языка”.

Также там были протестующие с флагами с закрученной гремучей змеей на желтом фоне с фразой “не наступи на меня”. Это так называемый Гадсденский флаг времен Американской революции и войны за изгнание британских колонизаторов.

Согласно статье New Yorker, это флаг был перенят борцами за свободу в 1970-х годах, а с недавнего времени стал любимым символом консервативных активистов Чаепития. Этот флаг был взят правыми за последние два десятилетия, говорит профессор Маргарет Уэир, эксперт политологии из университета Брауна. Он также используется антиправительственными белыми расистскими организациями, пользующимися насильственными методами, добавляет она.

Аналитики, изучающие распространенную в США теорию заговора QAnon, заявили, что все большую роль в ее продвижении играют поддерживаемые российским правительством организации.

По опубликованных в август 2020 года данных агентства Reuters, эксперты не зафиксировали участия российской стороны в появлении QAnon в 2017 году, но, когда движение начало набирать популярность, к нему присоединялись аккаунты в соцсетях, контролируемые Агентством интернет-исследований известным как “фабрика троллей”, которая принадлежит приближенному к президенту России Владимиру Путину питерскому бизнесмену и создателю так называемой “ЧВК Вагнера” (а по факту секретной армии власти РФ) Евгению Пригожину, также известному как “повар Путина”.

Сторонники QAnon верят в заговор против президента США Дональда Трампа и обвиняют многих американских знаменитостей, демократов и других политиков в участии в международной схеме торговли детьми и педофилии. Трамп, по мнению адептов QAnon, может разоблачить эту схему и для этого симулировал сговор с Россией на выборах в 2016 году.

В мае 2019 года Федеральное бюро расследований (ФБР) внесло QAnon в список «внутренних террористических угроз».

В частности, в 2019 году Агентство интернет-исследований опубликовало большое количество твитов с тегами #QAnon и лозунгом движения #WWG1WGA (Where We Go One, We Go All), утверждает главный аналитик компании Graphika, специализирующейся на анализе соцсетей, Мелани Смит.

Чаще рассказывать о QAnon стали и российские RT и Sputnik (входят в МИА “Россия сегодня”), говорит бывший аналитик ЦРУ Синди Отис. По его словам, это вписывается в их общую повестку о “развале США”.

По данным Graphika, заметив репортажи российских государственных СМИ о своем движении, адепты QAnon стали чаще делиться контентом этих агентств. “Россия проявляет все больший интерес к QAnon, и ей отвечают взаимностью”, – говорит директор по инновациям Graphika Камий Франсуа.

ФБР 7 января призвало граждан США помочь в установлении личностей зачинщиков беспорядков в здании Конгресса, опубликовав в своем Twitter фото разыскиваемых лиц. Кроме того, ФБР объявило вознаграждение в размере 50 тыс. долларов за информацию о тех лицах, которые установили самодельные взрывные устройства в штаб-квартирах республиканцев и демократов в Вашингтоне.

Конгрессмены-демократы 7 января заявили о подготовке и распространении предложения по импичменту президента США Дональда Трампа.

В среду, 6 января, сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа взяли штурмом здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению там итогов прошедших 3 ноября в стране президентских выборов, победу на которых одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Силы полиции и спецназа вскоре освободили здание Капитолия от ворвавшихся туда участников акции в поддержку Трампа, и законодатели смогли продолжить и успешно завершить процедуру утверждения Байдена в качестве избранного главы государства. 7 января сообщалось, что Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах, Трамп обещает передать власть мирно.

