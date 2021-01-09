Пелоси призвала Конгресс готовиться к импичменту Трампа 6 9.01.2021, 11:40

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Нэнси Пелоси

Политик проинструктировала конгрессменов, что делать, если президент не уйдет в отставку добровольно.

Председатель Конгресса США и лидер демократов Нэнси Пелоси призвала законодателей готовиться к импичменту президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает СNBC.

«Члены парламента надеются, что президент немедленно уйдет в отставку. На случай, если он это не сделает, я проинструктировала комитет приготовиться продвинуть законопроект Джейми Раскина о 25-й поправке и предложение об импичменте», — заявила Пелоси.

В свою очередь, демократы представили в Конгрессе проект резолюции о запуске процедуры импичмента действующего президента страны Дональда Трампа.

Главу Белого дома обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Документ опубликовал телеканал CNN.

Накануне лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал инициировать процедуру отстранения от власти президента США Дональда Трампа, применив 25-ю поправку американской Конституции.

25-я поправка позволяет вице-президенту и большинству Конгресса признать президента непригодным к выполнению своих обязанностей. Затем вице-президент становится исполняющим обязанности президента.

«То, что произошло в конгрессе вчера, было восстанием против США, и президент к нему подталкивал. Нельзя позволить, чтобы он даже еще день оставался у власти», — говорится в заявлении Шумера.

По его мнению, 25-я поправка к Конституции США позволяет как можно быстрее добиться этого, и тогда выполнять обязанности главы государства будет вице-президент Майк Пенс.

Если такой вариант не пройдет, то, по словам Шумера, Конгрессу нужно будет рассмотреть вопрос об объявлении импичмента Трампу.

В таком случае импичмент может быть объявлен по ускоренной процедуре. Один из членов Палаты представителей заявил, что по резолюции об импичменте можно будет проголосовать «уже в середине следующей недели».

По данным CNN, у резолюции об импичменте Дональда Трампа 131 соавтор.

Демократы обвиняют Трампа в том, что он подстрекал своих сторонников к агрессивным действиям.

6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Для подавления беспорядков в Вашингтон ввели Национальную гвардию и объявили в городе чрезвычайное положение.

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль».

До наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция смогла очистить здание Капитолия от протестующих. В результате штурма погибли пять человек, еще 68 задержаны.

Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

После этого Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену.

Накануне подведения итогов президентских выборов 6 января Трамп и его сторонники настаивали, что вице-президент США Майк Пенс имеет право отклонять голоса выборщиков в последнюю минуту. Трамп также пообещал устроить «адскую битву» за пост президента.

В прокуратуре округа Колумбия допустили привлечение Трампа к ответственности из-за событий в Вашингтоне.

7 января Трамп записал новое видеообращение и снова пообещал мирную передачу власти Байдену, осудив штурм Капитолия.

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