Дмитрий Бондаренко: Необходимо объявить общественный локдаун в Беларуси в связи с эпидемией коронавируса 9.01.2021, 11:54

2,123

Нам необходимо копировать действия стран Евросоюза по борьбе с пандемией.

Об этом координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко заявил в интервью «Форуму свободной России»:

— В Беларуси сейчас пришло время объявить общественный локдаун в связи с пандемией ковида. Так как белорусы — европейцы, а власти снова ничего не делают, чтобы сохранить жизни и здоровье людей, то сейчас общество должно просто повторять, копировать действия стран-соседей, стран Европейского Союза по борьбе с распространением эпидемии ковида, особенно в связи с тем, что появился новый опасный штамм, который идет из Британии.

В Польше, где я нахожусь, в ноябре-декабре каждый день умирало около 500 человек. Я могу прогнозировать, что в связи с тем, что в Беларуси не закрыты школы, как в Польше, открыты рестораны, открыты кафе, уровень медицины значительно хуже, в стране каждый день умирает порядка 300 человек, то есть около 10 000 человек мы теряем каждый месяц.

Да, протесты будут продолжаться, потому что люди не успокоятся. И протесты на свежем воздухе допустимы, но белорусам сейчас надо спасать стариков, надо опять помогать врачам и перестать шляться по ресторанам, по кафе, ограничить свои действия, не пускать своих детей в школы, прекратить ходить в университеты. Вот это важно в январе, как минимум. Потому что мы — люди цивилизованные, для нас каждая жизнь дорога, и мы должны думать об этом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».