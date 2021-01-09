Александр Макрицкий покинул пост главного тренера «Юности» 9.01.2021, 12:13

Александр Макрицкий

Это единственный тренер чемпионата Беларуси по хоккею, который не подписал провластное письмо.

Белорусский специалист Александр Макрицкий покинул пост главного тренера «Юности». Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает by.tribuna.com.

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Дмитрий Карпиков.

Ранее стало известно, что Алексей Баранов станет председателем ХК «Юность-Минск». Функционер участвовал в автопробеге за Лукашенко.

Ранее зампредседателя «Юности» Алексей Торбин и 17 хоккеистов команды подписали провластное письмо. Отметим, что Александр Макрицкий, единственный тренер чемпионата Беларуси по хоккею, который не подписал это письмо.

Добавим также, что Макрицкий играл в хоккейной команде Лукашенко, однако в последнее время в составе не значился. Ранее из команды исчез экс-глава ФХБ Геннадий Савилов.

Макрицкий возглавил «Юность» в 2019 году и стал с клубом чемпионом «Париматч-Экстралиги».

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