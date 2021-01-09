Ученые объяснили, почему крокодилы так мало изменились со времен динозавров 9.01.2021, 12:14

Родственников крокодилов находят в породах возрастом 200 миллионов лет.

Ученые из Бристольского университета выяснили, почему крокодилы так мало изменились со времен динозавров. По словам исследователей, скорость эволюции крокодилов очень низкая. Кроме того, они успели сформировать туловище, которое помогает им нормально функционировать вне зависимости от внешних изменений и катастроф, сообщает Naked science.

Останки родственников крокодилов находят в породах возрастом 200 миллионов лет. Крокодилы эпохи динозавров выглядели очень похожими на современных родственников: с вытянутыми мордами, мощными хвостами, чешуей и характерной походкой.

Чтобы понять, что влияло на эволюцию крокодилов, ученые оценили размеры и форму тела древних рептилий. Исследователи также построили филогенетическое древо, отражающее эволюцию рептилий.

Анализ показал, что крокодилы следуют модели эволюции, известной как «прерывистое равновесие». То есть животные нашли оптимальное для себя состояние и поддерживают его, пока окружающая среда не заставит их адаптироваться к новым условиям. Поэтому скорость эволюции рептилий обычно низкая, но иногда они развиваются быстро, реагируя на изменение среды. В частности, это происходит, когда теплеет климат. В это время размер их туловища увеличивается. Кроме того, медленная эволюция повлияла на разнообразие видов крокодилов.

Более того, крокодилы сформировали тело, которое достаточно эффективно и подходит для разных климатических условий. Так что им не приходится эволюционировать, чтобы выжить. Эта универсальность может объяснить, почему крокодилы выжили после падения метеорита, когда динозавры погибли.

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