Глава МИД Литвы обсудил с Помпео бойкот энергии с БелАЭС 9.01.2021, 12:22

Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис поблагодарил Вашингтон за внимание к проблемам нашего региона.

Новый министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе разговора с госсекретарем США Майком Помпео обсудил тему белорусской АЭС, сообщают naviny.by.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы подчеркнул значимость США в международном партнерстве своего государства.

Он поблагодарил Вашингтон, за «внимание к региону» и выразил надежду, что с приходом к власти новой администрации оно «не ослабнет и что в дальнейшем мы будет действовать сообща в деле обеспечения наших общих интересов в регионе».

Ландсбергис также попросил помощи США в связи с Белорусской АЭС (БелАЭС) и заверил, что правительство Литвы прикладывает все усилия к тому, чтобы электроэнергия с этой станции не попадала на рынок Литвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».