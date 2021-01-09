«Верные сторонники Трампа последовали за ним в безумном порыве» 1 9.01.2021, 12:33

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Эксперт — о штурме Капитолия и возможности импичмента Трампа.

Кнут Детлефсен является представителем FES в США и Канаде. Кнут занимается продвижением как социально-политического, так и экономического развития в духе социальной демократии посредством гражданского образования, исследований и международного сотрудничества.

В интервью IPG эксперт рассказал о последствиях штурма Капитолия и возможности импичмента Трампа.

- Кадры штурма Капитолия из Вашингтона облетели весь мир. Что это было: государственный переворот, быть может, даже внутригосударственный терроризм, или всего лишь акция протеста разъяренных сторонников Трампа, столкнувшихся с правоохранительными органами, которые были не готовы к такому повороту событий?

- До вчерашнего дня Дональд Трамп не признавал своего поражения на президентских выборах и без устали продолжал распространять ложные сообщения самого различного характера о мошенничестве во время голосования, даже после того как все судебные процессы по опротестованию итогов выборов закончились провалом. Действующий президент не прекратил свои нападки на легитимность выборов, издевательство над демократическими институтами и их представителями, а, следовательно, над самой демократией. При этом он попытался представить себя в качестве жертвы продажных элит: он, мол, боролся за великую и прекрасную Америку, а у него украли эту возможность во время президентских выборов.

Верные сторонники Трампа последовали за ним в безумном порыве. На самом деле большинство республиканцев также оказались не готовы освободиться от его губительного доминирующего влияния в партии. Правый популист Трамп охотно пользовался поддержкой ультраправых и подстрекал их к активным действиям, чтобы добиться отмены законных результатов выборов. Накануне он написал в Twitter, что «будет дико». Перед Капитолием собралась толпа, подстрекаемая речами и призывами Трампа. Поэтому сейчас прокуратура округа Колумбия рассматривает возможность привлечения к судебной ответственности Трампа по обвинению в разжигании межнациональной розни и подстрекательстве к насилию.

Последним агрессивно настроенным группам сторонников Трампа удалось проложить себе путь к Капитолию, бесчинствуя ворваться в парламент и прервать на несколько часов демократический процесс. Это был своеобразный путч дилетантов, ставший возможным отчасти из-за того, что полиция не смогла справиться с ситуацией наличными силами и средствами. Эти события можно квалифицировать и как внутригосударственный терроризм, как это сделала мэр Вашингтона. Но я бы не стал говорить о государственном перевороте, ведь для этого нужно было бы военное вмешательство для проверки достоверности итогов выборов. И все же в конечном счете демократия в США оказалась способной защитить себя. Обе палаты продолжили свою работу в парламенте еще в тот же вечер и утвердили избрание Джо Байдена 46-м президентом США.

- Может быть, штурм Капитолия даже подвигнул некоторых республиканских сенаторов к отказу от своего непризнания результатов выборов?

- Беспорядки и насилие в непосредственной близости заставили, по крайней мере, часть сенаторов-республиканцев хорошо задуматься: из 13 сенаторов, заявивших о своем намерении поставить под сомнение правомерность результатов выборов в отдельных округах, во время голосования лишь семь остались верны прежней позиции. Однако существует еще одна проблема: даже те, кто в настоящий момент дистанцировался от попыток поставить с ног на голову итоги ноябрьских выборов, все еще высказывают сомнения в легитимности вновь избранного президента США и его заместительницы, причем делают это публично. Половина республиканцев Палаты представителей даже после захвата Капитолия не отказалась от опротестования результатов президентских выборов. И это не тревожит. Эти депутаты не уважают ни Конституцию, ни демократические процессы в США. Они поддерживают миф Дональда Трампа о сфальсифицированных президентских выборах и распространяют его. Я уверен, что обсуждение легитимности выборов нижней палатой в Двенадцатую ночь войдет в американскую историю как день позорного голосования. Существует лишь одно объяснение причин, толкнувших на это депутатов-республиканцев: подобным образом они пытаются завоевать доверие радикально настроенных рядовых избирателей Трампа и извлечь из этого капитал для собственной политической карьеры.

Другие же республиканцы вдруг осознали, что погибнут вместе с Трампом, если не соскочат вовремя. Многие хотели бы как можно быстрее улучшить свои политические позиции и скрыть свою роль в приходе к власти Трампа. Поэтому начавшийся еще несколько недель назад отток сторонников от действующего президента чрезвычайно ускорился. Усилилась изоляция Трампа, что вынудило его осудить насилие в здании Капитолия, зачитав подготовленный текст видеообращения. Причем почти сразу же после своих слов о понимании действий хулиганствующей толпы. При этом Трамп признал, что передача власти состоится 20 января и после этого он перестанет быть президентом.

- Какова вероятность отстранения Трампа от должности в рамках применения процедуры 25-й поправки или импичмента? Существуют ли для этого правовые основания, не нарушил ли он своим поведением Конституцию США?

- Призывы к прямому и быстрому отстранению от должности становятся все громче – цитируются даже соответствующие высказывания сотрудников Белого дома из ближайшего окружения. Ясно, что поведение Трампа является сознательным нарушением президентской присяги и своих конституционных обязанностей – одного этого было бы достаточно для последующей процедуры импичмента. При этом речь идет и о его политической нейтрализации. Если Трамп будет отстранен от должности или осужден по обвинению в подстрекательстве, он потеряет возможность претендовать на какую-либо государственную должность в будущем. Но дело еще и в принципе. Нэнси Пелоси, похоже, склоняется к импичменту, сегодня (в пятницу, 8 января) она обсудит этот вопрос с фракцией демократов.

Джо Байден не считает такие меры необходимыми, так как хочет сосредоточиться на передаче дел, до которой осталось менее двух недель, и поскорее забыть о Трампе. Вице-президент Майк Пенс не станет открывать производство против Трампа в рамках применения 25-й поправки даже вопреки тому, что они, по всей видимости, больше не общаются друг с другом. Окончательное решение об импичменте в Конгрессе США будет приниматься Сенатом, а заседающие там республиканцы не пойдут на это. Не следует забывать, что такая процедура является политической, а не правовой по своему характеру. Но судебное преследование Трампа по обвинению в возможном нарушении им законодательства может осуществляться и после 20 января.

- Согласно данным YouGov, 45 процентов республиканцев поддерживают штурм Капитолия, 69 процентов обвиняют в нем не Трампа. Можно ли с учетом этого считать вполне реалистичным обещание Джо Байдена излечить нацию?

- Эти цифры являются скорее проблемой для самих республиканцев. В конечном счете пренебрежительное отношение к демократическим институтам непатриотично. Как они намерены вернуть себе управление страной? Джо Байден должен избежать ловушки в виде попыток любой ценой достучаться до сознания сторонников Трампа. Ему следует взять на себя заботу обо всем американском обществе и заняться решением его насущных проблем. Обещания Джо Байдена всегда были довольно «амбициозными», у него было видение своего президентства и деятельности в своей должности – с соблюдением достоинства и порядочности. Он – не мессия, он хочет одного: хорошо управлять страной и сделать лучшей жизнь простых людей.

Байден не наивен и не новичок в политике – он точно знает, насколько тяжелым, сложным и небезопасным будет процесс выздоровления нации, и что четырех лет для этого явно недостаточно. Скорее для него более важно напомнить Америке и ее гражданам идеалы отцов-основателей, честно и самокритично разобраться с такими темными страницами в своей истории, как, например, рабство, чтобы проделать серьезную работу по управлению страной, которая пошла бы на благо большинству американцев. Это важные шаги и правильная позиция на пути к единству страны.

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