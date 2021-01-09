Ученые нашли «волшебное» средство от вялости и пониженного иммунитета

Ученые нашли «волшебное» средство от вялости и пониженного иммунитета2
- 9.01.2021, 13:09
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Эти вещества в натуральном виде встречаются в некоторых растениях и рогах животных.
В стрессовой ситуации поддержать работу нервной системы можно с помощью натуральных адаптогенов. Это биологически активные вещества, повышающие устойчивость к различным заболеваниям, психическим проблемам, тонизирующим иммунитет. Они нормализуют основные физиологические функции, повышая выносливость и работоспособность, пишет healthinfo.ua.
Несмотря на отсутствие официальных клинических исследований, о пользе адаптогенов говорят многие врачи. Они рекомендуют принимать препараты на их основе для поддержания организма в периоды стресса, подготовки к ответственным соревнованиям и экзаменам. Это хороший способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, восстановления иммунитета после перенесенных простуд.
Основные показания к применению адаптогенов
Работа по изучению полезных свойств адаптогенов активно ведется с 60-х годов прошлого века. Врачи заметили, что при употреблении некоторых экстрактов или веществ повышается сопротивляемость к заболеваниям, человек легче переносит стрессовые ситуации. Организм словно заряжается дополнительной энергией, которая противостоит негативным факторам.
Показаниями к использованию адаптогенов являются:
хроническая усталость;
нарушение сна и бессонница;
депрессивное состояние или невроз;
снижение концентрации внимания и работоспособности;
половая дисфункция;
скачки артериального давления;
головные боли;
появление метеочувствительности;
восстановление после хирургического вмешательства, химиотерапии.
Адаптогены не имеют конкретного действия, но оказывают общий оздоровительный и укрепляющий эффект. Они мягко уравновешивают организм человека с факторами внешней среды: перепадами температур, токсинами, химическими канцерогенами. Действующим началом могут выступать гликозиды, флавоноиды или полисахариды.
Как адаптогены воздействуют на организм
В 1947 году появилось научное исследование о влиянии неблагоприятных факторов на нервную систему и здоровье человека, проведенное Н.В. Лазаревым. Он объяснил, что повысить сопротивляемость и улучшить состояние можно двумя способами:
Постепенно приучать себя к проявлениям негативных факторов и раздражителей, чтобы выработать своеобразный иммунитет.
Принимать курс натуральных адаптогенов, поддерживающих все системы.
Во время стресса наш организм усиленно производит гормон кортизол, увеличивающий тревожность, раздражительность, провоцирующий бессонницу. Прием адаптогенов нормализует его уровень и подавляет активность, повышая выносливость, поддерживая основные процессы:
ускорение восстановления и заживления ран;
накопление гликогена в мышцах;
ускорение синтеза полезных белков;
повышение работоспособности;
стабилизация работы сердечно-сосудистой системы;
стимуляция иммунной защиты.
На фоне приема адаптогенов человек легче переносит физические и умственные нагрузки, изменение климатических условий или часового пояса. Он быстрее выздоравливает после операции или длительного лечения.
Распространенные натуральные адаптогены
Для стимуляции иммунитета лучше применять натуральные соединения. Они содержат витамины и минералы, полезные аминокислоты, которых недостает организму. Их можно принимать в свежем и сухом виде, готовить отвары или настойки. При тяжелом состоянии рекомендуется сочетать несколько препаратов одновременно.
Наиболее доступные и эффективные адаптогены:
элеутерококк;
корень женьшеня;
родиола розовая;
лимонник китайский;
аралия маньчжурская;
боярышник;
мумие;
рога северного оленя.
Реже встречаются растительные препараты на основе священного базилика, гриба рейши, бобового растения астрагал. Они помогают снизить сахар и холестерин, поддерживают иммунитет во время лечения онкологических заболеваний.
Адаптогены не относятся к лекарственным препаратам или иммуностимуляторам. Но с их помощью можно подготовить организм к сезону простуд, восстановиться после гриппа или ОРВИ, поддержать нервную систему при стрессе. Они снижают риск заболеваний, позволяя сосредоточиться на общении с друзьями и приятных моментах нашей жизни.