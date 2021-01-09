Специалист ВОЗ назвал «цель» коронавируса
- 9.01.2021, 13:44
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У человечества есть все необходимое для защиты от COVID-19.
Специалист Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейманн заявил, что если у коронавирусной инфекции нового типа есть "цель", то это — трансформация в эндемик. Об этом пишет The Guardian (перевод — lenta.ua).
По словам профессора Хейманна, новый коронавирус, судя по всему, станет эндемичным — то есть, SARS-CoV-2 присоединится к семейству из четырех существующих коронавирусов человека. Хейманн подчеркнул, что коронавирус продолжит мутировать и распространяться в человеческой популяции — мутации, при этом, будут возникать интенсивнее в местах с самым значительным распространением болезни.
У человечества, по словам представителя ВОЗ, есть все необходимое для защиты от вируса. Защитные инструменты являются особенно эффективными в сочетании с крепким здоровьем.
"Мы можем делать некоторые прогнозы относительно будущего инфекции, и все указывает на то, что новый коронавирус станет эндемиком. Безусловно, коронавирус будет оставаться угрозой, но в условиях глобальной вакцинации уровень этой угрозы будет относительно низким", — заявил профессор, добавив, что вакцина, даже самая эффективная, не сможет полностью искоренить существование заболевания COVID-19. "Это слишком высокая планка, чтобы мы могли преодолеть ее", — сказал Дэвид Хейманн.