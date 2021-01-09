«Белсат»: Лукашенко маскирует провал экономики 5 9.01.2021, 14:47

4,509

Узурпатор в растерянности.

Лукашенко снова хвастается кажущейся правильностью своей политики в борьбе с пандемией коронавируса. На этот раз – экономическими успехами игнорирования вируса перед работниками завода «Горизонт», пишет сайт «Белсат» Но что скрывается за этими словами и какие реальные действия прикрывает ковидом режим?

Уже приевшаяся белорусам картина: нелегитимный руководитель страны в очередном пункте своего бесконечного турне по промышленным предприятиям хвалится якобы отличными результатами политики режима в отношении коронавируса.

Лукашенко заявил: «Если говорить об этой пандемии – нам надо работать. Вот я первый раз на заводе холодильников столкнулся с тем, что меня начали благодарить за то, что мы не закрылись. Ведь все закрылись, особенно в России, и говорилось, что холодильников нет. И он говорит, что впервые за всю историю завода холодильников мы приезжаем туда – там с руками и ногами приобретают холодильники».

Цимус ситуации в том, что только на июль 2020 года объем задолженностей «Атланту» превышал ценность его активов на 185 миллионов рублей. И цифра эта постоянно растет. А за последние два года с завода уволили около полутора тысяч человек! Вот где уж действительно успешное предприятие. Поддержка таких мастодонтов – главная экономическая мера режима в борьбе с последствиями пандемии, считает Екатерина Борнукова, академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC):

«Поддержали госсектор, промышленные предприятия, им дали приказ поддерживать уровень выпуска продукции на максимально возможном уровне, несмотря на падение спроса. В результате многие из них накопили задолженности и убытки. И похоже, что эти долги и убытки покрывало государство, ведь сейчас мы узнаем, что более миллиарда потратили на поддержку реального сектора. И это не поддержка частного бизнеса, на который потратили какие-то миллионы, а не миллиард».

И мало просто вбухивать бюджетные средства в абсолютно нерентабельные проекты, так еще нужно отбирать деньги у тех, кто не так давно считался главной надеждой белорусской экономики. Повышение подоходного налога для резидентов Парка высоких технологий и «Великого Камня» с 9 до 13 % – Еще одна глава в истории с супом, сваренным из курочки, несущей золотые яйца.

Катерина Борнукова, академический директор BEROC, убеждена:

«Повышение налогов сыграет вторичную роль, ведь основная потеря инвестиционной привлекательности произошла в последствиях политического кризиса. Это полная потеря доверия к государству, полное понимание того, что и ИТ, и бизнес в целом воспринимаются как оппоненты, а не как партнеры. Нет никаких партнерских отношений, никакого понимания, никакой стабильности и никакой позитивной повестки дня в будущем».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».