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Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

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  • 9.01.2021, 15:08
  • 1,146
Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

Знаменитой актрисе 82 года.

Народную актрису России Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом. Об этом РБК сообщил продюсер актрисы Ефим Спектор.

«Она уже три дня находится в больнице с подтвержденным коронавирусом. Как она себя чувствует? Ну как, она болеет. Она не в реанимации, она в обычной палате», — рассказал Спектор.

По его словам, неделю назад Ахеджакова почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура. Тогда же актрисе сделали тест на коронавирус.

Актрисе 82 года.

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