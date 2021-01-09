Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом2
- 9.01.2021, 15:08
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Знаменитой актрисе 82 года.
Народную актрису России Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом. Об этом РБК сообщил продюсер актрисы Ефим Спектор.
«Она уже три дня находится в больнице с подтвержденным коронавирусом. Как она себя чувствует? Ну как, она болеет. Она не в реанимации, она в обычной палате», — рассказал Спектор.
По его словам, неделю назад Ахеджакова почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура. Тогда же актрисе сделали тест на коронавирус.
Актрисе 82 года.