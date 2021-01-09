СМИ: Импичмент Трампу могут объявить после завершения его полномочий 9.01.2021, 15:17

1,015

Как это возможно и что думает Байден?

Американский Конгресс может объявить импичмент Дональду Трампу уже после завершения его полномочий. Такой сценарий является наиболее вероятным, если импичмент вообще состоится.

Об этом пишет газета The Washington Post (перевод – nv.ua) со ссылкой на документ, который разослал сенаторам-республиканцам Митч МакКоннелл, лидер республиканского большинства в Сенате.

Если решение объявить импичмент Трампу в ближайшие дни поддержит Палата представителей США, то решающее слово в этом процессе останется за Сенатом. Однако начать формальный судебный процесс Сенат сможет не ранее 19 января, а вынести вердикт — не ранее 20-го, разъяснил МакКоннелл своим однопартийцам в специальном меморандуме.

На 20 января назначена инаугурация избранного президента США Джо Байдена: он получит полномочия в 12:00.

До этого момента Сенат соберется на заседание еще дважды, 12 и 15 января. Однако в эти дни он не имеет права начинать судебный процесс по импичменту без согласия всех 100 сенаторов, напоминает МакКоннелл. Столько же голосов нужно и для назначения любой внеочередной сессии. Оба этих сценариев крайне маловероятны с учетом того, что сейчас большинство в Сенате принадлежит республиканцам и часть из них остаются лояльными Трампу, пишет WP.

Таким образом, резюмирует Митч МакКоннелл, если Палата представителей объявит импичмент Трампу в ближайшие дни, то лишь 19 января Сенат сможет формально начать свою часть этой процедуры. В таком случае статьи импичмента (нормы, которые нарушил Трамп) будут утверждены 19 либо 20 января, а решающее голосование состоится 20 января в 13:00 (через час после инаугурации Байдена) или же 21 января в 13:00 (через сутки после инаугураци).

С учетом того, что большинство в новоизбранном Сенате получили демократы, фактически такие сроки предполагают, что процесс импичмента окажется в руках демократа Чарльза Шумера — лидера демократического большинства в обновленной палате.

Сам Джо Байден накануне заявил журналистам, что вопрос об импичменте теперь всецело находится в руках Конгресса США. Он отказался прямо отвечать на вопрос, будет ли объявлен импичмент Трампу: «Как решит конгресс — им решать», — цитирует Байдена ABC News.

«Когда мы с [новым вице-президентом США] Камалой [Харрис] принесем присягу, мы немедленно примем важные законодательные акты для борьбы с коронавирусом и для экономического роста. Таким образом, мы будем делать свою работу, а Конгресс может решить, как ему быть со своей [процедурой импичмента]», — заявил Байден.

При этом новоизбранный президент отметил, что считает Трампа недостойным этой должности.

«Я давно думал, что президент Трамп не годится на эту должность. Вот почему я решил баллотироваться», — отметил Байден.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».