Последние дни Трампа у власти: перспектива второго импичмента и ядерная кнопка 1 9.01.2021, 17:37

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Трамп может лишиться возможности баллотироваться на следующих выборах.

После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа в среду от президента отворачиваются последние союзники в Вашингтоне. Республиканцы в Сенате больше не готовы его защищать, а назначенцы Трампа один за другим уходят в отставку, передает ВВС.

Сорок пятый президент забанен в "Твиттере" и должен покинуть Белый дом 20 января, в день инаугурации Джо Байдена. Но демократы в Конгрессе не готовы ждать - и ищут способы отстранить его досрочно, заодно лишив возможности баллотироваться еще раз.

В пятницу спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что инициирует импичмент уходящего президента Дональда Трампа, если он не уйдет в отставку немедленно.

Она настаивает, что его действия спровоцировали толпу на штурм Капитолия - и привели к смерти пяти человек, включая одного полицейского.

Новый проект импичмента (обвинительного заключения, обосновывающего необходимость смещения президента) демократы готовы вынести на обсуждение в понедельник. В нем содержится одна статья - "подстрекательство к мятежу".

Почти 160 демократов из Палаты представителей подписались под статьей. Ее авторы - конгрессмены Дэвид Сисилини из штата Род-Айленд, Тед Лью из штата Калифорния и Джейми Раскин из штата Мэриленд. Они начали составлять проект еще в среду, когда прятались в Капитолии во время нападения на него сторонников Трампа.

Избранный президент Джо Байден не стал комментировать инициативу импичмента, заявив, что это решение - за Конгрессом. При этом он отметил, что уже давно считает Трампа несоответствующим должности президента.

Белый дом назвал инициативу "политически мотивированной", выразив уверенность, что она только усилит раскол в американском обществе.

Высокопоставленные республиканцы не заступаются за президента, как в дни первого импичмента. Но и пойти против него они не готовы - это означает потерю симпатий миллионов избирателей, до сих пор лояльных Трампу.

Риск для Трампа тем более реален, что он обещал выставить перед следующими выборами альтернативных кандидатов против всех республиканцев в Конгрессе, которые сертифицировали результаты выборов и не стали блокировать утверждение победы Байдена.

Процедура импичмента

Если процесс импичмента начнется - это будет второй раз для Дональда Трампа и исторический прецедент для США. В декабре 2019 года Палата представителей одобрила импичмент на основании обвинений в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Но Сенат затем оправдал его по обеим статьям в феврале 2020-го.

Для смещения президента, подвергнутого импичменту, необходимо две трети голосов сенаторов. Это очень высокая планка, и достичь ее ни разу в истории США не удавалось. У демократов пока 48 голосов из 100 (если все они проголосуют за импичмент), и в скором времени добавятся еще два.

Это означает, что для успеха импичмента необходимо, чтобы его поддержали не менее 17 республиканцев, и пока далеко не очевидно, что среди них есть столько готовых порвать с президентом. Велика вероятность, что процедура станет символическим жестом с целью призвать Трампа к ответу за штурм Капитолия.

Республиканец Митч Макконнелл, до 20 января сохраняющий статус лидера большинства в Сенате (после инаугурации вице-президента Камалы Харрис фактический контроль над палатой перейдет к демократам), разослал однопартийцам послание, в котором наметил возможные даты разбирательства об импичменте. Самое раннее, когда Сенат сможет начать рассмотрение материалов - это 19 января, за день до окончания президентского срока Трампа. Сами слушания теоретически смогут начаться уже после того, как он покинет Белый дом. Для того чтобы созвать Сенат раньше 19 января, необходимо согласие всех 100 сенаторов.

Даже если не хватит голосов для осуждения президента Сенатом, после импичмента палата сможет запретить ему баллотироваться на новый срок, причем для этого, по мнению знатоков американского законодательства, может быть достаточно простого большинства.

Что говорится в статье импичмента

К проекту резолюции об импичменте получил доступ американский партнер Би-би-си, Си-би-эс. В нем содержится всего одна статья - "подстрекательство к мятежу против правительства США".

"Дональд Джон Трамп совершил особо тяжкое преступление, когда сознательно подстрекал людей к мятежу против правительства США", - говорится в проекте резолюции. Ее авторы обвиняют президента в том, что он сделал заявления, которые непосредственно повлекли за собой беззаконные действия в Капитолии.

Во время выступления перед своими сторонниками на митинге в среду, Трамп в очередной раз многократно усомнился в честности прошедших в ноябре президентских выборов, безосновательно заявив, что их у него украли.

После этого Трамп призвал толпу сторонников "бороться". Демократы и даже многие республиканцы считают, что эти слова стали подстрекательством к нападению на Капитолий.

Штурм Капитолия сторонниками Трампа вызвал волну осуждения, в том числе со стороны лояльных президенту республиканцев в Конгрессе, бывших министров в его администрации и высокопоставленных американских дипломатов.

Члены Конгресса от обеих партий в тот вечер осудили действия президента - а демократы призвали лишить его полномочий. Они считают, что Трамп слишком опасен и непредсказуем, чтобы руководить страной еще 13 дней. Отстранение также лишит Трампа возможности баллотироваться на следующих выборах.

В любой момент отправить президента на покой могут вице-президент и министры - для этого достаточно большинства их голосов, согласно 25-й поправке к Конституции США. С призывом пойти на этот шаг к вице-президенту Майку Пенсу уже обратились спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Но Пенс пока не ответил на их призыв, и мало кто ожидает от него поддержки этого плана. Другие назначенцы Трампа выражают свой протест через символические жесты - за последние дни несколько высокопоставленных чиновников администрации подали в отставку.

Трамп уходит, но обещает вернуться

На момент написания этой заметки об уходе объявили министры образования и транспорта, заместители пресс-секретаря Белого дома и советника по национальной безопасности, спецпосланник в Северной Ирландии и другие.

Без поддержки от кабинета Трампа демократам остался импичмент. В пятницу спикер Пелоси обратилась к своим коллегам с письмом, в котором назвала действия Трампа опасными и подрывными - и потребовала от него уйти в отставку.

Пелоси также заявила в письме к парламенту, что обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли действия в случае, если "нестабильный президент" распорядится начать войну или нанести ядерный удар. Что ответил ей генерал, неизвестно.

Если в дни первого импичмента осенью 2019 года республиканцы резко осуждали процесс как "охоту на ведьм", то сейчас многие из них молчат - и мало кто готов отстаивать невиновность Трампа.

Но и выступить против президента представители консервативной партии в основном не спешат - вместо этого они призывают избранного президента Джо Байдена выступить в примиряющей роли и сигнализируют готовность к сотрудничеству с новой администрацией.

"Если спикер Пелоси настоит на импичменте в последние дни президентского срока Трампа, это принесет больше вреда, чем пользы. Я надеюсь, что избранный президент Байден понимает вред, который могут нанести подобные действия", - заявил республиканец Линдси Грэм, сенатор от Южной Каролины.

В том же духе высказался и лидер республиканцев в нижней палате Кевин Маккарти.

"Импичмент президента в оставшиеся 12 дней только еще больше разделит нашу страну. Сегодня я обратился к избранному президенту и планирую обсудить с ним, как мы вместе будем понижать температуру и объединять страну, чтобы противостоять вызовам, перед которыми оказалась Америка", - написал Маккарти в "Твиттере".

Трамп обещал осложнить жизнь всем однопартийцам, которые не согласились идти с ним до конца в оспаривании результатов выборов. Он до сих пор считает себя победителем и жертвой массовых фальсификаций, хотя его юристы не смогли убедить в этом ни один суд, а ряд штатов провел ручной пересчет голосов и не нашел серьезных нарушений.

В версию Трампа верят многие его сторонники по всей стране, доказательством чего стал многотысячный митинг и штурм Капитолия в Вашингтоне в среду.

Любой республиканец в Конгрессе, который проголосует за отстранение Трампа, потеряет поддержку его электората, составляющего значительную долю всего республиканского электората.

В этих условиях голос за лишение президента полномочий может исключить возможность переизбрания для законодателей-консерваторов.

Примером того, что ожидает не поддержавших Трампа республиканцев, стала сцена в аэропорту Вашингтона, где сенатор Грэм был встречен группой сторонников президента, от которой его защитило несколько полицейских.

"Предатель! Ты предатель!" - кричали разъяренные люди, обступившие Грэма, в последние годы рьяно отстаивавшего позицию Трампа по большинству вопросов.

"И так будет везде, куда бы ты не отправился, до конца твоих дней", - угрожали протестующие законодателю.

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