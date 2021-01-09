Видеофакт: Виктор Цой поет «Перемен» на минском стадионе «Динамо»
- 9.01.2021, 18:00
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Какие песни будут играть в свободной Беларуси после трибунала лукашистов?
В 1989-ом году Виктор Цой исполнил легендарный хит «Перемен» на минском стадионе «Динамо».
Сложно представить, чтобы этот трек звучал на арене сегодня, но когда-то он объединял простых белорусов и людей в форме, сообщает «Трибуна».
Ретро дня: 1989-й, Виктор Цой исполняет песню «Перемен» на минском стадионе «Динамо» 🤟— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) January 9, 2021
Лайк, если хотите, чтобы этот трек прозвучал на арене и в этом году (а еще «Муры», «Магутны Божа» и «Пагоня») 😍 pic.twitter.com/KEFNP2qnw1