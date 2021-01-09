Видеофакт: Виктор Цой поет «Перемен» на минском стадионе «Динамо» 9.01.2021, 18:00

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Какие песни будут играть в свободной Беларуси после трибунала лукашистов?

В 1989-ом году Виктор Цой исполнил легендарный хит «Перемен» на минском стадионе «Динамо».

Сложно представить, чтобы этот трек звучал на арене сегодня, но когда-то он объединял простых белорусов и людей в форме, сообщает «Трибуна».

Ретро дня: 1989-й, Виктор Цой исполняет песню «Перемен» на минском стадионе «Динамо» 🤟



Лайк, если хотите, чтобы этот трек прозвучал на арене и в этом году (а еще «Муры», «Магутны Божа» и «Пагоня») 😍 pic.twitter.com/KEFNP2qnw1 — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) January 9, 2021

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