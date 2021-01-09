«Немецкая волна»: Несмотря на сильные снегопады, белорусы вышли на новые акции протеста 2 9.01.2021, 19:07

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Фото: «Наша Ніва»

Массовые протесты в Беларуси продолжаются уже ровно пять месяцев.

Жители Минска в субботу, 9 января, вышли на очередную акцию протеста против фальсификаций выборов президента страны, состоявшихся в августе 2020 года. По данным телеграм-каналов, утренние марши состоялись по всему Минску, пишет «Немецкая волна».

В минском районе Сухарево участники акции прошли по улицам, держа над головами длинный бело-красно-белый флаг и скандируя "Жыве Беларусь" и "Не забудем, не простим". Судя по видеозаписи в этом марше приняли участие несколько десятков человек.

Аналогичные дворовые марши состоялись в Курасовщине, Уручье, Лошице, Малиновке и других частях города. В некоторых районах люди вышли на улицы еще до рассвета.

Районные и дворовые марши как новую форму протеста жители белорусской столицы начали использовать в конце 2020 года. При этом последние акции уже не были широко анонсированы, минчане договаривались о них через чаты.

Протесты, несмотря на снегопады

Сообщается, что традиционные акции протеста 9 января прошли также в Гродно.

Накануне в столице Беларуси и Минской области прошли сильные снегопады, из-за которых, по данным ГПО "Белэнерго", в 630 населенных пунктах произошли перебои с электричеством, а также было нарушено движение пригородных поездов. Однако заснеженные улицы и минусовая температура не помешали белорусам принять участие в традиционных акциях протеста.

Пять месяцев протестов в Беларуси

Массовые протесты в Беларуси, начавшиеся сразу после объявления официальных результатов выборов президента страны, вечером 9 августа 2020 года, продолжаются уже ровно пять месяцев.

Политзаключенные в Беларуси

По данным правозащитного центра "Весна", с начала избирательной кампании в 2020 году более ста человек были осуждены в Беларуси по уголовным делам, заведенным по политическим мотивам.

Общее число уголовных дел, заведенных в Беларуси с начала избирательной кампании против участников президентской гонки, активистов их штабов, а также участников мирных акций протеста, достигает 900, сообщают правозащитники.

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