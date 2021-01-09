Опрос Ispos: Большинство американцев хотят, чтобы Трампа немедленно отстранили от власти 1 9.01.2021, 19:30

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До инаугурации Байдена осталось 11 дней.

Почти шесть из десяти американцев хотят, что президента-республиканца Дональда Трампа немедленно отстранили от должности, показывает опрос Reuters и Ipsos, пишет zn.ua.

Так 57% граждан США заявили, что хотят прекращения полномочий президента после того, как Трамп призвал своих сторонников выйти на митинг против сертифицирования победы Джо Байдена на выборах президента, который перерос в смертельный штурм Капитолия.

6 января сторонники Дональда Трампа вышли на протесты против результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Во время акции протеста произошли столкновения с правоохранителями, неизвестные смогли прорваться через правоохранителей к зданию Капитолия.

Из-за инцидента заседание парламента США, на котором должны были утвердить результаты президентских выборов, пришлось приостановить, а здание Конгресса закрыли на вход и выход.

После перерыва в заседании Конгресс США все-таки утвердил победу Джо Байдена в президентской гонке. Он получил 306 голосов коллегии избирателей, при необходимых 270. Трамп получил 232 голоса.

В результате протестов четыре человека погибли. Кроме того, полиция задержала более 50 человек.

Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США в Капитолий. Противник Трампа на выборах Джо Байден назвал происходящее попыткой мятежа и «нападением на демократию».

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