Названы пять симптомов нового штамма коронавируса 1 9.01.2021, 19:44

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Их наличие требует срочного обращения к врачу.

Центры по контролю и профилактике заболеваний перечислили пять симптомов коронавируса, которые требуют незамедлительного обращения к врачу. По этим признакам можно заподозрить инфицирование новым и более заразным штаммом, выявленным на днях в Великобритании, пишет lenta.ua.

На сегодняшний день нет доказательств того, что новый штамм коронавируса опаснее предшественника. Однако ученые сходятся во мнении, что он является более заразным и передается значительно стремительнее, особенно среди молодежи. Чтобы максимально обезопасить себя от мутировавшего патогена, необходимо вовремя считывать сигналы, которые подает организм, и реагировать на них.

К симптомам, требующим немедленного обращения к врачу, относятся затрудненное дыхание, боль и давление в груди, путаница в сознании и дезориентация, изменение оттенков губ и лица на синеватый, а также аномальная сонливость, препятствующая нормальному пробуждению утром.

В центрах по контролю и профилактике заболеваний отметили, что это не все признаки, которые указывают на возможное присутствие нового коронавируса в организме, поэтому при любом ухудшении самочувствия следует проконсультироваться со специалистом.

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