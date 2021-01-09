Какие авто, «выпущенные не позднее 1991 года», могут купить белорусы, чтобы не платить налог 2 9.01.2021, 20:20

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Иллюстрационное фото

Подборка машин, которым более 30 лет.

В Беларуси с 1 января вместо госпошлины за допуск к участию в дорожном движении был введен транспортный налог. При этом владельцы автомобилей, "выпущенных не позднее 1991 года", не должны его платить, а значит, можно сэкономить. Что купить из старых авто? Показал сайт abw.by.

Найти "живую" машину, которой более 30 лет, хлопотное дельце, мягко говоря. Все равно это будет старый "корч", требующий постоянных ремонтов. Ну а вдруг повезет?

Тем не менее даже в объявлениях сложно чисто визуально найти что-то более-менее "живое". И не факт, что "живое" визуально окажется по факту нормальным автомобилем. В общем, отправляемся изучать объявления.

Audi 100 C3 априори выносливый автомобиль. В Гродно как раз продается такая машина 1990 г.в. с 2-литровым бензиновым мотором и "механикой". Комплектация простенькая: люк, усилитель руля, центральный замок. И все. Цена – 1250$, что вполне адекватно за это авто.

Визуально по фото вроде неплохо, но нужно смотреть в живую. В описании к объявлению указано: "Люк работает во всех положениях. Заменен комплект ГРМ и приводные ремни 3000 км назад. Новые свечи, высоковольтные провода и топливный насос. Отремонтированы стартер и генератор. Заменены пружины, задняя банка глушителя. Колеса Tunga Nordway 195/65 R15 M+S б/у 3 сезона + 2 колеса с летней резиной (тоже б/у 3 сезона). Нюансы по кузову. Правый порог требует ремонта".

На фото – проблемный правый порог. "Лайк" продавцу за честность.

Volkswagen Passat B3, как Ленин, жил, жив и будет жить. За 2000$ продается экземпляр 1989 года с пробегом 460.000 км. Под капотом 1,9-литровый дизельный мотор.

Комплектация тоже пустая, указано, что есть усилитель руля. На фото видно, что электростеклоподъемников у авто нет. В описании говорится: "Хорошее состояние, новый АКБ, подвеска не стучит, новые колодки, диски, амортизаторы. Глушитель переварен, "ручник" держит, остальная информация по телефону. Торг!"

Mercedes 190 в техническом плане достаточно выносливый автомобиль, хотя и сложный по подвеске и топливной системе бензиновых двигателей KE-Jetronic. За 1500$ продается экземпляр 1984 г.в. Под капотом бензиновый 2-литровый мотор и 5-ступенчатая "механика".

В комплектацию входят передние электростеклоподъемники, кожаный салон, усилитель руля, люк и центральный замок, что для тех лет неплохо. Описание лаконичное: "5-ступенчатая коробка передач: при 120 км/ч на одометре 2500 об/мин, а расход при этом 7 литров на 100 км".

Audi 80 тоже один из старинных любимцев белорусов. Надежный, простой, долговечный. За 1500$ на продажу выставлен автомобиль 1989 года с 1,8-литровым бензиновым мотором.

В объявлении написано: "Резина новая, ничего делать не надо, завёл – поехал. Без торга!" Без торга так без торга, лишь бы ездил хорошо.

Ну а в качестве бонуса – эксклюзив Citroёn BX, выпущенный в 1989 году, за 1000$. Мотор 1,4-литровый, коробка передач механическая, комплектация самая минимальная.

Но этот французский шарм! Указан пробег 216.000 км. В описании сказано, что реальный: "Автомобиль в хорошем состоянии на ходу. В 1997 году пригнан из Германии, с тех пор в одних руках. Зимой стоит в гараже. В авариях не был! Двигатель и гидравлика в полном порядке. Пробег реальный!"

А что бы вы купили из авто до 1991 года выпуска?

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