Какой будет погода в воскресенье 9.01.2021, 21:37

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Завтра ожидается небольшой снег.

Небольшой снег и до 13 градусов мороза ожидается в Беларуси 10 января, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью от минус 1 по юго-западу до минус 13 по северу страны. Днем будет от минус 4 до 10 градусов ниже нуля. По юго-западной половине страны от 0 до минус 3 градусов.

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