Подлинные цели Путина и его друзей Виталий Портников, Крым.Реалии

9.01.2021, 22:20

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Российское «руководство» оккупированного Крыма – обслуживающий персонал новой «знати».

Всего несколько недель назад мы с коллегами комментировали продажу акций предприятия «Массандра» в аннексированном Крыму дочерней структуре банка «Россия» – сам банк, как известно, принадлежит близким друзьям президента Путина Юрию Ковальчуку и Геннадию Тимченко. И вот новая информация. Другой близкий приятель Путина Аркадий Ротенберг получил многомиллионный контракт на техническое обслуживание железнодорожной части Керченского моста.

Когда журналист делает свои выводы, многим его уверенность в только «проклевывающихся» фактах может показаться преувеличенной. Ну, действительно, почему нужно делать далеко идущие выводы из того факта, что давние друзья Владимира Путина получили в свое распоряжение знаменитую винодельню князя Голицына? Может быть, это простое совпадение! Может быть, это просто победа в честном аукционе! Правда, реальных конкурентов тогда у «Русского проекта», структуры банка «Россия», не было, но в России – не той, которая банк, а той, которая государство – так иногда случается. И отнюдь не только на аннексированных территориях. Как правило, везде и давно.

Но вот уже и друг детства Путина, Аркадий Ротенберг, который, кстати, немало заработал на самом строительстве Керченского моста, похоже, решил заработать еще. И, уверяю читателя, это далеко не конец. Мы будем, наверное, неоднократно узнавать о новых и новых фактах заработка друзей президента Путина в Крыму. Вот столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они, думаю, и будут зарабатывать.

Потому что Крым для Путина – это не просто какие-то «скрепы», Херсонес и героический Севастополь. Это, уверен, все упаковка, которая призвана скрыть подлинный смысл интереса российского президента и его окружения к оккупированному полуострову. Крым для друзей Путина, очевидно же – территория кормления, на которую можно не пускать представителей конкурирующих кланов – семьи предшественника Путина, олигархов «первого призыва» «освоения» России и так далее. А почему? А потому что именно Путин своими усилиями, рисками, готовностью поступиться репутацией превратился в глазах цивилизованного мира в банального расхитителя – «добыл» для себя и своего окружения Крым. И значит, чужим на полуострове делать нечего.

Так и выглядит подлинная картина оккупации. Хозяева полуострова – Путин и его дружная компания. Российское же руководство Крыма – обслуживающий персонал новой российской «знати». А жители Крыма выглядят крепостными «кормящихся». И моряки, военные, силовики – охрана интересов «бояр», люди, которые только думают, что защищают Россию. А на самом деле, уверен, они защищают деньги Ковальчука, Тимченко, Ротенберга. И, возможно, самого Путина – ведь по сенсационным расследованием мы знаем о том, как сбережения российского президента «просматривались» в футляре виолончели другого его друга детства, Сергея Ролдугина (Путин все это, конечно же, отрицает).

Это, собственно, все, что нужно знать о «присоединении» Крыма. И когда Путин будет выступать с очередной речью про «родную гавань», то, думаю, не только у меня начнет складываться впечатление, что в этой гавани верховодят пираты, которые и взяли Крым на абордаж...

Виталий Портников, Крым.Реалии

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