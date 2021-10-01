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Сербия и Косово урегулировали конфликт на границе

  • 1.10.2021, 7:35
Сербия и Косово урегулировали конфликт на границе
фото: reuters

При содействии Евросоюза была заключена сделка.

Сербия и Косово при содействии Евросоюза урегулировали конфликт на границе, который обострился в конце сентября.

Об этом у себя Twitter сообщил спецпредставитель ЕС по диалогу Сербии и Косово Мирослав Лайчак.

«У нас есть сделка!» — написал он.

Соглашение о деэскалации напряженности было достигнуто после двух дней напряженных переговоров.

Косово согласилось вывести спецподразделения полиции с границы и снять блокпосты.

В свою очередь подразделения возглавляемой НАТО международной миссии KFOR призваны обеспечить «безопасность и свободу передвижения».

Рабочая группа с участием представителей ЕС должна разработать постоянное решение в течение шести месяцев.

Власти Косово с 20 сентября запретили въезд автомобилям с сербскими номерами и обязали устанавливать на границе временные номера Косово, аргументируя решение тем, что Сербия делает то же самое в отношении машин с номерными знаками Косово.

После этого на границе начались протесты: в частности, сербы в Косово заблокировали границу грузовиками, в Косово произошли нападения на административные здания.

На фоне эскалации конфликта Сербия привела в режим повышенной боевой готовности подразделения на границах с Косово. В то же время Косово обвинили в «оккупации бронетехникой» севера региона.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали 110 стран мира, в частности, США и страны Европейского Союза. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Согласно сербской конституции, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

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