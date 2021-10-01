Сербия и Косово урегулировали конфликт на границе 1.10.2021, 7:35

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При содействии Евросоюза была заключена сделка.

Сербия и Косово при содействии Евросоюза урегулировали конфликт на границе, который обострился в конце сентября.

Об этом у себя Twitter сообщил спецпредставитель ЕС по диалогу Сербии и Косово Мирослав Лайчак.

«У нас есть сделка!» — написал он.

Соглашение о деэскалации напряженности было достигнуто после двух дней напряженных переговоров.

Косово согласилось вывести спецподразделения полиции с границы и снять блокпосты.

В свою очередь подразделения возглавляемой НАТО международной миссии KFOR призваны обеспечить «безопасность и свободу передвижения».

Рабочая группа с участием представителей ЕС должна разработать постоянное решение в течение шести месяцев.