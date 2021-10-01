Сербия и Косово урегулировали конфликт на границе
- 1.10.2021, 7:35
При содействии Евросоюза была заключена сделка.
Сербия и Косово при содействии Евросоюза урегулировали конфликт на границе, который обострился в конце сентября.
Об этом у себя Twitter сообщил спецпредставитель ЕС по диалогу Сербии и Косово Мирослав Лайчак.
«У нас есть сделка!» — написал он.
Соглашение о деэскалации напряженности было достигнуто после двух дней напряженных переговоров.
Косово согласилось вывести спецподразделения полиции с границы и снять блокпосты.
В свою очередь подразделения возглавляемой НАТО международной миссии KFOR призваны обеспечить «безопасность и свободу передвижения».
Рабочая группа с участием представителей ЕС должна разработать постоянное решение в течение шести месяцев.
We have a deal! After two days of intense negotiations, an agreement on de-escalation and the way forward has just been reached. I thank Besnik Bislimi and Petar Petkovic for their readiness to negotiate and agree for the good of the people. pic.twitter.com/OuhuUWvuG0— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) September 30, 2021
Власти Косово с 20 сентября запретили въезд автомобилям с сербскими номерами и обязали устанавливать на границе временные номера Косово, аргументируя решение тем, что Сербия делает то же самое в отношении машин с номерными знаками Косово.
После этого на границе начались протесты: в частности, сербы в Косово заблокировали границу грузовиками, в Косово произошли нападения на административные здания.
На фоне эскалации конфликта Сербия привела в режим повышенной боевой готовности подразделения на границах с Косово. В то же время Косово обвинили в «оккупации бронетехникой» севера региона.
Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали 110 стран мира, в частности, США и страны Европейского Союза. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.
Согласно сербской конституции, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.