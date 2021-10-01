Самый реальный способ победить диктатуру быстро — остановить заводы

Самый реальный способ победить диктатуру быстро — остановить заводы3
- 1.10.2021, 7:39
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Вспомните, как все начиналось.
Самый реальный способ справиться с диктатурой быстро — остановить заводы, пишет телеграм-канал «Баста!».
На рабочих пытаются оказать давление. НО! Более 90% методов давления рассчитаны только на ваши страх и послушание. Победите страх в себе!
Ведь мы с вами уже победили. Вспомните, как все начиналось, сколько коллективов поднялось, с каким боевым духом, и как преступники перепугались!
Требования белорусского народа выполнены? Нет! Так давайте же доведем дело до конца!
Баста диктатору, баста преступникам! Свободу политзаключенным! Стачке быть!