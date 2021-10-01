Самый реальный способ победить диктатуру быстро — остановить заводы 3 1.10.2021, 7:39

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фото: Радыё Свабода

Вспомните, как все начиналось.

Самый реальный способ справиться с диктатурой быстро — остановить заводы, пишет телеграм-канал «Баста!».

На рабочих пытаются оказать давление. НО! Более 90% методов давления рассчитаны только на ваши страх и послушание. Победите страх в себе!

Ведь мы с вами уже победили. Вспомните, как все начиналось, сколько коллективов поднялось, с каким боевым духом, и как преступники перепугались!

Требования белорусского народа выполнены? Нет! Так давайте же доведем дело до конца!

Баста диктатору, баста преступникам! Свободу политзаключенным! Стачке быть!

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