К этому шло 25 1.10.2021, 7:48

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Сослуживцы погибшего в Минске КГБшника понимают скорый крах режима.

28 сентября в 19.22 в телеграм-канале появилось видео и информация о двойном убийстве сотрудника белорусского КГБ и программиста Андрея Зельцера, пишет «Центр политического анализа и прогноза».

Первое сообщение об этом было кратким и похожим на фейк: «Это произошло во время «отработки адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Стреляли из охотничьего ружья, 32-летний стрелок убит ответным огнем». Информация настолько шокирующая, что даже размещенное видео общей продолжительностью 1 минуту 13 секунд казалось постановочным. И вот почему.

Видео смонтировано из съемки, осуществленной одним из сотрудников КГБ, находившимся на лестничной площадке, и видеозаписей видеокамеры или видеорегистратора в комнате квартиры, где проживал убитый Зельцер. На лестничной площадке съемка велась двумя сотрудниками КГБ, а в квартире еще и женой Зельцера на камеру мобильного телефона.

На лестничной площадке – 8 сотрудников КГБ в штатском, двое из них осуществляли видеосьемку. Все одеты хотя и лубочно, но нетипично для так называемых тихарей или сотрудников ГУБОПиК МВД, которые отдают предпочтение черным или темного цвета кепкам-бейсболкам, черным маскам. Сотрудники на видео скорее напоминают «братков» из 90-х.

Они более чем уверены, что в квартире кто-то находится, а это значит, что перед этим осуществлялось скрытое наблюдение. После непродолжительного требования открыть дверь, почти сразу начали ее выбивать, используя кувалду и ледоруб, а потом болгарку. Значит такой вариант развития событий предусматривался заранее, но для того, чтобы выбить дверь в квартиру, требуется хотя бы формально соблюсти закон в стране, где он не работает, поэтому у сотрудников должно быть подготовлено санкционированное постановление об обыске, которое выносится исключительно в рамках уголовного дела.

Для обыска должны быть понятые, которых силовики как правило приводят с собой, но поскольку все 8 человек на лестничной площадке так или иначе принимают участие в вышибании двери или осуществляют видеосьемку, это свидетельствует, что среди них нет понятых, так как действия каждого из этих 8-ми выходят за рамки функций понятого. В любом случае такие мероприятия планируются заранее и проводятся последовательно, что не соответствует озвученной КГБ версии отработки адресов, где могли находиться лица, «причастные к террористической деятельности». Если же и отрабатываются такие адреса, то для задержания привлекаются специально подготовленные бойцы (Альфа, Алмаз, СОБР или спецназ) в соответствующей защитной экипировке, но никак не в гражданской одежде и без бронежилетов, поскольку выстрел охотничьего ружья бронежилет уж точно выдержит и спасет сотрудника. А здесь шли/ломились к инакомыслящему айтишнику из ЕРАМ.

Во время перестрелки (на видео в 01.04) сотрудник КГБ слева держит оружие двумя руками, но указательный палец правой руки расположен не на спусковом крючке, а вдоль затвора пистолета. В таком положении он не может произвести выстрел, если только он не левша, но и это исключается, поскольку рукоять пистолета расположена в ладони его правой руки. В критической ситуации, когда происходит перестрелка и ранен коллега, удерживать пистолет таким образом, как минимум, непрофессионально.

События происходили около 13.30, а уже в 19.22 смонтированное из нескольких точек съемки видео размещено на телеграм-канале. Но необходимо понимать, что все видеоматериалы с места происшествия могли находиться только у сотрудников КГБ или следователя СК, прибывшего по сообщению о двойном убийстве. На месте работала следственно-оперативная группа, которой требуется время для изъятия видео, а затем его просмотра, анализа и монтажа, поэтому финальный вариант «слит» в телеграм-канал возможно даже раньше, чем его смогли просмотреть руководители силовых ведомств и сам диктатор. Все это свидетельствует о том, что система неуправляема, информация, несмотря на запугивания о тюремных сроках за госизмену и разглашение гостайны, даже не «уходит», а буквально убегает. Система «дырявая» и изжила себя. И сослуживцы погибшего понимают скорый крах режима.

Градус напряжения в белорусском обществе настолько велик, что информация об убийстве сотрудника силового блока, вломившегося в квартиру к обычному белорусу, вызвала огромное количество если не восхищенных комментариев, то одобрительных. После событий 2020 года сотрудники силовых ведомств воспринимаются исключительно как фашисты-каратели.

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