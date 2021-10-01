Стяги «Талибана» на подступах к России 9 1.10.2021, 7:53

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В российском МИД — переполох.

В руководстве российского МИД наблюдается большой переполох из-за резкого ухудшения ситуации на афганском направлении. Текущее обострение отношений между таджикским руководством и правительством талибов чревато дестабилизацией всей Центральной Азии и субъектов федерации, где доминирует мусульманское население. Крайнюю обеспокоенность Кремля вызывают сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил в линии границы. «Талибан» разместил в провинции Тахар десятки тысяч бойцов специальных подразделений и террористов-смертников из «Армии Мансури Исламского Эмирата». Также переброшены тяжелые вооружения, а по данным отдельных источников происходит инфильтрация террористических элементов, состоящих из таджиков и кавказцев, в Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО). Учитывая плачевное состояние афганской экономики, которая переживает паралич, рост цен, отсутствие финансовых ресурсов для обеспечения выплат бойцам, у черных тюрбанов не остается иного пути, как искать внешних врагов, с которыми можно воевать и списывать на них всех беды, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Таджикистан в этом плане представляет для «Талибан» идеальную начальную мишень. Во-первых, в республике существует обветшалый авторитарный режим президента Рахмона, который в действительности уже не пользуется народной поддержкой. В политическом плане внутренности таджикской политсистемы напоминают «ватную» структуру переспевшей и гниющей дыни. Во-вторых, ГБАО, также как и Хатлонская область – самые бедные части Таджикистана, где до 35-40% населения едва сводят концы с концами, что делает их не лояльными к правительству. В-третьих, в Душанбе не только не хотят признавать режим «Талибан», но предпринимают меры по борьбе с ним. Рахмон видит в талибах отбитых экстремистов, а потому оказывает с помощью ГРУ поддержку панджшерцам из Фронта национального сопротивления Афганистана. Кабул выдвинул таджикскому руководству требование вернуть афганских пилотов, которые перед захватом власти талибами перелетели самолетами ВВС Афганистана на территорию сопредельной страны в поисках убежища. Речь идет о десятках пилотов, прошедших обучение под руководством США, и соответственно о десятках самолетов. Но в ответ тишина.

В руководстве Талибан не скрывают своего негативного отношения к непримиримой позиции правительства Рахмона, и ведут против него войну нервов и колких заявлений. И.о. вице-премьер-министра Афганского эмирата и большой «друг» россиян Абдул Гани Барадар заявил о прямом вмешательстве Таджикистана во внутренние дела эмирата. Он указал: Рахмон необоснованно критикует временное правительство и создает помехи для его работы. Подобное вмешательство будет вызывать природную реакцию. Второй заместитель главы временного правительства талибов Абдул Салам Ханафи обвинил таджикские спецслужбы (читай ГРУ) в организации серии взрывов в Джелалабаде 18 сентября, и подчеркнул неотвратимость возмездия за них.

Диспозиция для Таджикистана действительно складывается не самая лучшая, но под не меньший удар попадают российские интересы. Падение авторитарного режима «вечного» Рахмона, в чем-то подобного по своему наполнению режиму «обнуленца», может запустить эффект домино на постсоветском пространстве, который накроет и Россию. Полный провал ощущается и с российской риторикой о «рукопожатных», «контактных» и «вменяемых» талибах, которые на поверку оказались мега-проблемой для РФ и её спецслужб. Ожидается, что в Кабуле готовят ответки россиянам за тесные связи ГРУ с ИГИЛ. Ведь люди Шойгу через свои каналы уже длительный период времени подпитывают эту группировку, воющую с «Талибан». И это, не говоря уже о насущной потребности отправки российских солдат на войну с талибами, в случае нападения на Таджикистан. Ведь у Москвы существуют обязательства в рамках ОДКБ. Если не впишутся, то данный блок можно смело выбрасывать в утиль.

Финальный аккорд всей данной истории – проблема исламизма в российских мусульманских регионах, где также найдется немало желающих встать под белые стяги «Талибан» в случае соответствующего призыва со стороны усиливающихся афганских служителей Аллаха.

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