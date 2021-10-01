Ученые: На Земле появился новый гигантский вулкан 3 1.10.2021, 7:58

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иллюстрационное фото

Он выше знаменитого Кракатау.

От специалистов поступило официальное подтверждение относительно того, что на Земле образовался совершенно новый и достаточно высокий подводный вулкан. Первая сейсмическая активность была зафиксирована еще в конце весны 2018 года. Этот вулкан достигает высоты 820 метров.

Об этом сообщает Science Alert (перевод — planetanovosti.com).

Гигантский вулкан находится недалеко от восточного побережья острова Майотта. Он даже выше, чем Кракатау, высота которого составляет 813 метров. Стоит отметить, что самый большой вулкан на планете расположен на границе Аргентины и Чили. Он возвышается на 6893 метра и возник после того, как в 2018 году случилось очень сильное землетрясение в этой области.

Сейсмическая активность возникла 10 мая, а через пару дней произошли толчки, сила которых достигла отметки в 5,8 балла. Специалисты сразу же поняли, что причиной является достаточно крупное событие вулканического характера. Эпицентр при этом расположился на расстоянии 50 километров от острова. Туда сразу же была отправлена группа ученых, которые нашли под водой гору. Раньше в этом месте ее не было.

Геофизик Натали Фейе вместе с коллегами использовала специальный многолучевой гидролокатор, с помощью которого получилось сделать карту морского дна. Площадь участка составила 8600 квадратных километров. На глубине 3,5 километра дополнительно эксперты расположили сейсмометры.

В 2019 году было зафиксировано больше 17 тысяч подводных землетрясений. Полученные данные специалисты использовали для того, чтобы понять, как именно формировался новый вулкан. Фейе рассказала, что процесс формирования начался непосредственно с магматического резервуара, расположенного на огромной глубине в астеносфере планеты. Тектонические процессы в свою очередь привели к тому, что повредилась литосфера и магма пробила земную кору, вылилась наружу и стала причиной появления гигантского подводного вулкана.

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