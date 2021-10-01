Эксперт Нацбанка объяснил, почему белорусы не доверяют рублю 3 1.10.2021, 8:03

2,380

Девальвационные ожидания в стране достигли пика.

Что заставляет людей снимать рублевые вклады и бежать в обменники? Почему политический кризис подстегнул девальвационные ожидания, а доверяют отечественной финансовой системе лишь 4,5% населения?

На эти вопросы на страницах журнала «Банковский вестник» пробуют ответить заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка, экономист Михаил Демиденко совместно с психологом Александрой Демиденко.

Авторы статьи обратились к опросу, который проводился в сентябре 2020 года исследовательской компанией САТИО. Опрос пришелся на непростое время: не так давно прошел валютный ажиотаж июля-августа 2020 года и продолжался разгар политического кризиса.

Что белорусы делают с лишними рублями?

Чтобы понять, доверяют ли люди национальной валюте и финансовой системе и как на это доверие влияет кризис, респондентов попросили описать, что они делают со своими сбережениями.

Оказалось, что 36,8% вообще не имеют сбережений. А коло половины опрошенных признались, что переводят рубли в валюту.

В частности, 23,4% респондентов стараются переводить рубли в валюту в неспокойные времена (после кризисов, деноминаций). Такую привычку Михаил и Александра Демиденко объясняют опытом пережитых ранее валютных кризисов.

14,8% респондентов заявили, что «поменяли рубли на валюту, так как из-за последних событий перестали доверять рублю».

И немалая группа (10,9% респондентов) всегда меняет рубли на валюту. «Причина этого кроется, скорее всего, в недоверии к экономической политике Республики Беларусь, а не во влиянии валютных кризисов на сохранность сбережений», - полагают эксперты Нацбанка.

Авторы обращают внимание на ту группу опрошенных, которых побежать в обменник заставили события августа-сентября прошлого года. «Это как раз те люди, которые меняли рубли на валюту не из-за привычки, выработанной после предыдущих кризисов, и не потому, что так всегда делают, а потому, что сформировали негативные ожидания на фоне развития политических событий», - пишут исследователи.

Респондентов также спрашивали по поводу банковских вкладов. Оказалось, у большинства их просто нет – «что, возможно, объясняется недоверием части населения к финансовым институтам», полагают эксперты Нацбанка.

Всего вклады имели 8,2% опрашиваемых – в валюте и 4,5% – в рублях.

Им был задан вопрос, что они делают в текущей ситуации со своими вкладами. Четверть респондентов не предпринимали каких-либо действий (вероятно, из-за условия безотзывности вклада), а вот 7,5% сняли все деньги из-за страха потери сбережений и, возможно, обменяли рубли на валюту.

Лишь 4,5% респондентов действительно доверяют рублю и финансовой системе, так как не снимали вклад в анализируемом периоде, подчеркивают эксперты.

«Таким образом, держать наличные, прежде всего в иностранной валюте, чтобы иметь возможность оперативно их потратить на нужные товары или услуги, является предпочтительной стратегией для жителей Беларуси», – резюмируют авторы.

«Выбор в пользу иностранной валюты и наличности при формировании сбережений обусловлен также недостаточной развитостью финансового рынка Беларуси. Возможности белорусских граждан осуществлять инвестиции в акции, корпоративные облигации и другие финансовые инструменты, широко распространенные среди населения в других странах, в том числе с формирующейся экономикой, существенно ограничены», - пишут исследователи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».