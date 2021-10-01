Байден подписал закон о предотвращении шатдауна в США 1 1.10.2021, 8:06

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ДЖО БАЙДЕН

фото: REUTERS

Законопроект был принят Конгрессом за несколько часов до крайнего срока.

Президент США Джо Байден в четверг вечером, 30 сентября, подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства до 3 декабря, призванный предотвратить частичный шатдаун, сообщает dw.com.

За несколько часов до крайнего срока, который должен был наступить в полночь с четверга на пятницу, документ был одобрен обеими палатами Конгресса США при поддержке обеих партий.

Помимо финансирования правительства, в документе содержатся также положения о выделении дополнительных средств на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и на помощь беженцам из Афганистана.

Закон не предусматривает повышения лимита госдолга США

Законопроект, однако, не предусматривает повышения лимита госдолга, которого изначально добивались демократы в Палате представителей. В начале этой недели республиканцы в Сенате заблокировали вариант законопроекта, который включал положение, связанное с лимитом госдолга.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала, что без этой меры страна уже в октябре окажется под угрозой дефолта, что, по ее словам, может привести к "историческому финансовому кризису" и "экономической катастрофе".

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