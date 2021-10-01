Два убийства в Минске: зачем КГБ штурмовал квартиру айтишника Зельцера 6 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

1.10.2021, 8:21

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Из официальной версии во все стороны торчат явные нестыковки.

С момента перестрелки на улице Якубовского в Минске, в которой погиб 32-летний Андрей Зельцер, пытавшийся защитить свой дом и семью от налетчиков из белорусского КГБ, и был убит чекист-боевик, откликавшийся на кличку "Нирвана", прошло уже больше двух суток. Новость успела остыть и обрасти деталями, что дает возможность для спокойного анализа произошедшего.

Напомню, что 28 сентября, в рекордно короткие сроки после перестрелки, на сайте КГБ РБ появилось с видео с места событий вместе с официальным комментарием. Такая открытость и оперативность в предоставлении информации белорусским спецслужбам совершенно не свойственна.

Официальная версия сводилась к тому, что при отработке адресов, по которым "могли находиться лица, причастные к террористической деятельности", в одной из проверяемых квартир дома на улице Якубовского в Минске "особо опасный преступник" открыл по силовикам стрельбу из ружья, смертельно ранив сотрудника КГБ, который позднее умер в больнице. Нападавшего застрелили ответным огнем.

Правоохранители или бандиты? Пойди их отличи…

Генпрокуратура, в свою очередь, сообщила, что сотрудники КГБ действовали в рамках закона, а в квартиру вошли на основании постановления об обыске.

Здесь уже имелось некоторое противоречие. В сообщении КГБ РБ речь определенно шла о профилактическом мероприятии – проверке квартир, в которых могли находиться люди, подозреваемые в противоправных действиях – а могли и не находиться. В обычных странах такие мероприятия проводят вместе с участковым, которого могут сопровождать один-два-три сотрудника спецслужб, но скорее это будут оперативники, а не бойцы штурмовых подразделений. Между тем, погибший "Нирвана", как позднее выяснилось, был бойцом белорусской "Альфы". Ордер же на обыск, а также инструменты для вскрытия двери, которые еще нужно прихватить с собой, предполагают более или менее твердую уверенность в том, что в квартире действительно находятся разыскиваемые лица.

Впрочем, сегодня Беларусь не является ни "обычной", ни "нормальной" страной: там дают реальные сроки за белые носки с красной полосой, за непродление аренды квартиры помощнице прокурора или за оскорбление милиционера в telegram-чате смайликом "какашка". Так что в профилактический штурм квартиры, по одному лишь мимолетному подозрению, поверить можно.

Можно понять и то, что альфовцы явились на штурм налегке, без бронежилетов и касок – штурм же профилактический, чего опасаться? Сопротивления они явно не ждали, а "профилактические штурмы" с картинным взломом дверей были и остаются частью общебелорусской кампании по профилактическому устрашению всего населения, и давно превратились для "правоохранителей" в скучную рутину. Никаких особых причин для штурма квартиры Андрея Зельцера на фоне такой кампании тоже не требовалось. Вполне достаточно было и того, что он был IT-специалистом на хорошей позиции – тимлидером по Беларуси в американской EPAM Systems. Каких-либо конкретных сведений об участии Зельцера в протестах нет, так что если он в них и участвовал, то мимолетно, не проявляя особой активности.

Нет оснований сомневаться и в том, что покойный был человеком вменяемым и рациональным. Он не мог не понимать, что сопротивление штурмовикам из "Альфы" с двухзарядным дробовиком – заведомое самоубийство, без шансов на выживание, но с тяжелыми последствиями для его близких. И точно: сейчас жена Зельцера арестована как "соучастница", а о судьбе его сына точных сведений нет. Возникает вопрос: зачем в такой ситуации он взялся за дробовик?

Версию о героическом сопротивлении режиму ценой собственной жизни оставим в стороне. Люди, готовые и способные сопротивляться с оружием в руках, не сидят в квартире, если ожидают ареста, а попав в безвыходную ситуацию не предпринимают заведомо самоубийственных действий. Но что, если Зельцер просто не знал, что его квартиру штурмует именно "Альфа"?

Как такое возможно? Да очень легко. С одной стороны, силовые органы Белоруссии уже давно превратились в бандитов, которым никакой закон не писан – и которые не соблюдают прописанной в законе процедуры обыска и ареста. Они могли даже не представиться, ограничившись криками "открывай, сука, а то убьем", а, после того, как им не открыли – начать немедленно вскрывать дверь. С другой – и это совершенно очевидно, — белорусский криминал не мог не воспользоваться возможностью и не начать работать "под силовиков", а также по их наводке, и даже при их соучастии, в нерабочее время. То, что нам не сообщают о таких случаях, еще означает, что их нет. Их просто не может не быть, притом в значительном количестве. Иными словами, Зельцер мог принять "правоохранителей" за банальных бандитов – тем более, что "на штурм" они явились налегке.

Вероятно, он или его жена попытались дозвониться в милицию – но этого мы уже не узнаем, все данные о звонке на пульт дежурного наверняка уже подчищены. Затем, когда дверь была вскрыта, Зельцер встал на пути бандитов с дробовиком. Его жена снимала происходящее на смартфон, однако запись не всплыла в сети! Она не вела прямой трансляции, что было единственно возможным шагом, если бы речь шла о документировании штурма "Альфы". Она документировала бандитское нападение для предоставления доказательств милиции!

Когда бандиты ворвались в квартиру, тут бы Зельцеру их и валить, прямо на входе. Более удобного момента и места, чем узкий коридор, у него не было. Но в этот момент он понял, что, как ни странно, это не бандиты, а именно "правоохранители". После чего отступил вглубь квартиры, пытаясь сдаться, но был застрелен КГБ, так и не сделав, возможно, ни одного выстрела.

Откуда уверенность, что Зельцер мог не стрелять? На видеозаписи, выложенной на сайте КГБ, и, кстати, изрядно подчищенной, не слышно выстрелов из дробовика – а они дают очень характерный звук. Возможно, что "Нирвану" завалили его же сообщники, беспорядочно палившие с перепугу, отчего видеозапись и пришлось подчищать.

А дальше гопникам и их начальству нужно было прикрыть себя, представив произошедшее как героический штурм, а не позорный провал. Данные о звонке в милицию и видео с места событий были зачищены, видео, которая снимала жена Зельцера – изъято, сама она арестована как соучастница, и еще неизвестно, доживет ли до суда. А в информационное пространство вбросили наскоро сляпанную версию об "опасном террористе", из которой во все стороны торчат явные нестыковки.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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