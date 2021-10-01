Началось «то самое»: в Беларуси резко подорожал доллар 9 1.10.2021, 8:29

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Ситуация в экономике — очень напряженная.

Чувствуется, что ситуация в белорусской экономике очень напряженная. Все ожидают начало действия санкций, пишет «Инфобанк».

Ведь санкции со стороны ЕС – отложенные, не касаются текущих контрактов, а со стороны США начнут свое действие только в декабре. То есть, влияния санкций пока еще нет.

И получается, что вся страна сейчас – «в режиме ожидания».

Но уже в августе зафиксировано резкое замедление роста экономики. А в конце сентября, в последние 2-3 дня этого месяца, вдруг пошло быстрое ослабление белорусского рубля.

Правда, перед этим белорусский рубль заметно укрепился: к концу 2-й декады сентября, а именно 18-го числа, стоимость валютной корзины упала до одного из наименьших в этом году значений.

В последние 3 дня сентября довольно резко поднялся курс доллара в Беларуси. Но больше всего вырос курс российского рубля.

И валютная корзина в конце сентября уже стоит больше, чем в начале месяца: BYN-рубль по итогам сентября ослабел.

Что это? Началось так долго ожидаемое некоторыми людьми, быстрое ослабление белорусского рубля?

На самом деле ослабление BYN-рубля в последние дни сентября произошло по причине:

очень резкого глобального усиления доллара США – по индексу USDX

укрепления российского рубля благодаря выросшим ценам на нефть.

Да и в целом за месяц доллар заметно окреп в мире, а нефть подорожала очень сильно.

Упавший же к доллару евро ослаб и в Беларуси к BYN-рублю.

То есть, можно сказать, что это не столько белорусский рубль ослабел, сколько доллар и российский рубль укрепились – за рубежами Беларуси.

Изменение параметров мировых рынков за сентябрь 2021 года выглядит так:

индекс доллара USDX – вырос на 2,02%: произошло сильное глобальное укрепление доллара

курс евро к доллару – упал на 2,19%: европейская валюта значительно ослабла к усилившейся американской

цены на нефть – выросли на 6,66%: «черное золото» по итогам месяца подорожало, и довольно сильно

R-рубль к доллару – вырос на 0,63%: российский рубль вырос даже к усилившемуся в мире доллару, что стало возможным благодаря тому самому росту цен на нефть.

Но так усилившийся во всем мире доллар подорожал в Беларуси за месяц лишь на 0,38%. И тем не менее, это – наибольший процент месячного роста курса доллара после марта.

Зато евро закончил сентябрь в Беларуси заметным падением – на 1,38%. И это 5-е подряд падение евро к BYN-рублю по итогам календарного месяца.

Укрепившийся к доллару на подорожавшей нефти российский рубль вырос и к BYN-рублю, причем на наибольший с февраля процент месячного роста – на 1,31%.

Российская валюта занимает 50% валютной корзины, и поэтому рост курса R-рубля больше всего и сказалось на ее стоимости: валютная корзина за сентябрь выросла в цене на 0,49% – второй по величине процент роста в этом году.

Хотя относительно прошлого года все сентябрьские проценты изменения курсов – совсем небольшие.

Итак, в сентябре произошло довольно значимое, относительно предыдущих месяцев этого года, изменение курсов по итогам месяца.

По итогам валютных торгов на БВФБ за сентябрь:

доллар – подорожал на 0,38%, что соответствует +4,55% годовых

евро – подешевел на 1,38%, эквивалентно -16,6% годовых

рубль РФ – подорожал на 1,31%, что означает +15,7% годовых

валютная корзина – подорожала на 0,49%, а это +5,85% годовых.

Однако за 9 месяцев 2021-говсе основные в Беларуси иностранные валюты подешевели.

Белорусский рубль укрепился «по всем фронтам» относительно начала года: за период с конца 2020 года по конец сентября 2021-го (за 273 дня)

доллар – подешевел на 2,48% (-3,31% годовых)

евро – подешевел на 7,67% (-10,3% годовых)

рубль РФ – подешевел на 1,06% (-1,42% годовых)

валютная корзина – подешевела на 2,84% (-3,80% годовых).

По окончании сентября доллар США в Беларуси остается на низких курсовых значениях с конца августа 2020-го – чуть больше, чем через год после девальвации.

То же и относительно евро. И даже больше: евро упал в этом году еще более значительно, и сейчас он очень близок к додевальвационному августовскому курсу 2020-го.

Российский рубль заметно поднялся за сентябрь, до максимума за 2,5 месяца. Удешевлять R-рубль – это значит вредить белорусским экспортерам.

Если же смотреть по валютной корзине, белорусский рубль сейчас почти на минимумах в 2021 году, близко к минимальному значению, что было в октябре 2020-го.

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