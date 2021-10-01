Польша продлила режим ЧП на границе с Беларусью еще на 60 дней
- 1.10.2021, 8:35
Сейм утвердил решение правительства.
Польский Сейм утвердил решение правительства о продлении чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью регионах.
За продление ЧП выступили 237 депутатов, против были 179, воздержался 31.
Накануне указ о продлении ЧП подписал президент страны Анджей Дуда. О необходимости продления ранее заявляли и силовые министры страны. По данным МВД страны, 25% попавших в Польшу и проверенных мигрантов имеют опасные связи и участвуют в незаконных делах.
Чрезвычайное положение действует в приграничной зоне шириной 3 км и затрагивает около 200 населенных пунктов в Подляском и Люблинском воеводствах.
Во время ЧП действует запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий, полиция дежурит в усиленном режиме. На указанной территории не могут находиться лица, которые там не живут, не работают или не учатся.
Впервые режим ЧП был введен 3 сентября на 30 дней.
Причиной введения ЧП власти Польши назвали миграционный кризис на границе с Беларусью, с территории которой в ЕС пытаются массово попасть мигранты с Ближнего Востока.