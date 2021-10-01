Польша продлила режим ЧП на границе с Беларусью еще на 60 дней 1.10.2021, 8:35

фото: epa

Сейм утвердил решение правительства.

Польский Сейм утвердил решение правительства о продлении чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью регионах.

За продление ЧП выступили 237 депутатов, против были 179, воздержался 31.

Накануне указ о продлении ЧП подписал президент страны Анджей Дуда. О необходимости продления ранее заявляли и силовые министры страны. По данным МВД страны, 25% попавших в Польшу и проверенных мигрантов имеют опасные связи и участвуют в незаконных делах.

Чрезвычайное положение действует в приграничной зоне шириной 3 км и затрагивает около 200 населенных пунктов в Подляском и Люблинском воеводствах.

Во время ЧП действует запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий, полиция дежурит в усиленном режиме. На указанной территории не могут находиться лица, которые там не живут, не работают или не учатся.

Впервые режим ЧП был введен 3 сентября на 30 дней.

Причиной введения ЧП власти Польши назвали миграционный кризис на границе с Беларусью, с территории которой в ЕС пытаются массово попасть мигранты с Ближнего Востока.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».