Оружейный эксперт: КГБшники были уверены, что идут брать «очкарика» 9 1.10.2021, 8:52

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Зельцер и сотрудники КГБ стрелять начали одновременно.

Видео с места трагедии, где был убиты сотрудник КГБ и айтишник Андрей Зельцер, по-прежнему вызывает обсуждения.

Должен ли быть дым после выстрела, что за оружие у Андрея Зельцера, чем необычна появившаяся с места трагедии видеозапись, «Настоящему времени» рассказал оружейный эксперт, ведущий передачи об оружии «Стрелок» Сергей Асланян.

«Стрелять начали одновременно»

Асланян обращает внимание на то, что видеосъемка смонтирована, поэтому остается открытым вопрос, какая часть материала попала, а какая не попала в нее. Однако по камере со стороны силовиков видно, что они ворвались, и выстрелов в них в этом момент не было.

- Возможно, он [Зельцер] ушел вглубь квартиры. Силовики забежали. Выстрелов нет. И потом мы видим с камеры, которая снимает Зельцера со спины, что выстрелы прозвучали одновременно. При этом стойка у него совершенно четкая, это не маневр уклонения, он не из укрытия — он стоит. Видно, что он не открыл огонь сразу, как только они ворвались. Они ворвались, огляделись и получили от него подсказку о дальнейших действиях.

- На кадрах мы не видим дыма от оружия. Он должен быть?

- Нет. Это вертикалка. Их очень много похожих. Beretta есть такая же, ИЖ такой же есть, ТОЗ. Это вертикалка для спортивной стрельбы по тарелочкам, но они применима и для охоты.

И это оружие одного выстрела. У тебя нет возможности и времени на перезарядку.

Перезарядка там сложная: переломка, соответственно нужно открыть, переломить, экстрадировать две гильзы, скорее экстрактор пружиненный, как у любого современного ружья. Мы не видим, был ли на Зельцере боезапас или было только два патрона. Нужно откуда-то достать два патрона, вставить их, положить ружье в боевое положение, прицелиться и выстрелить. Нет такого шанса. И Зельцер как человек, владеющий ружьем, прекрасно понимал, что выстрел будет только один — либо дуплетом с двух стволов либо поочередно. Вполне возможно, трудно по видеозаписи понять, он сделал два выстрела или один. Но стрелять начали одновременно.

«Они понятия не имели, каков он, есть у него оружие»

- Почему сотрудники КГБ были без специального обмундирования. Они, получается, не знали, к кому идут или не ожидали? КГБ заявил потом, что они шли захватывать террориста. Но почему тогда идут в легкой одежде?

- Мы, с одной стороны, судим, как правильно это делать по голливудским боевикам. А с другой стороны, по отчетности нам предъявленной, когда «успех» на их стороне.

Они идут брать очкарика, ствол — в нос и он сейчас тут прям вот тут… Ничего подобного. Именно поэтому они были абсолютно не готовы. Они понятия не имели, каков он, есть у него оружие или нет. Оружие в руках у него явилось для них абсолютной неожиданностью. Они не подозревали, что он вооружен. Могли бы посмотреть его личное дело надзорное. Там написано, что у него вертикалка есть. Они не удосужились. Но при этом они шли брать матерого преступника. Что-то как-то такое ощущение, что не матерого и не преступника и не террориста. Тем более, что для беседы с этим человеком у них был очень широкий спектр возможностей. Необязательно было ломиться, стрелять, угрожать и вообще брать штурмом. Но они решили, что так будет страшнее, так будет круче.

На вопрос, как оценивает действия сотрудников КГБ, которые стреляют, когда их коллега перед ними, ведь можно было его задеть, Асланян, не исключил, что такое могло произойти.

- Почему вы написали, что дистанция настолько короткая, что боеприпас не имеет значения. О чем это может говорить?

- Это для тех, кто начинает спорить, что картечью Зельцер должен был одним выстрелом всех, кто стоял в дверном проеме, положить. Дробовой заряд всегда раскрывается на дистанции больше 15 метров. До 15 метров не важно, чем ты стреляешь. И мелкая у тебя дробь или крупная картечь, оно идет практически по размеру диаметром ствола. Почти что одна целая пуля, только не монолитная. А после 15 метров, обычно 20 метров происходит раскрытие заряда. И вот когда из дробовика стреляют по птице, если стреляют с дистанции 10 метров, то это получается, как будто ты лом в нее кинул. А если стреляют с дистанции 30 метров, когда происходит раскрытие дробового или картечного заряда, то тогда ты накрываешь стаю и несколько птиц. Поэтому если бы дистанция была метров 20, то он бы с одного выстрела положил всех, кто стоял в дверном проеме. Поскольку дистанция была метров три, не важно, чем он стрелял.

«У нас никогда не было такой съемки»

- Поведение женщины, насколько оно типичное, там нет истерики, криков…

- Я бы об этом поговорил с теми, кто был под обстрелом, в кого стреляли, кто был на точке, по которой из нескольких стволов вели огонь — вот с этими людьми я бы поговорил о том, какой оптимальный вариант поведения. А здесь видно, что эмоции у нее уже в прошлом, что она не уговорила его сдаться, не уговорила его уехать в Америку, не уговорила его на какие-то другие действия под эту власть прогибающие его. Он сказал: я буду стрелять. И она уже к этому моменту перегорев эмоциями и ужасом, просто хладнокровно снимала происходящее.

- Почему видео больше похоже на реконструкцию, чем на реальную стрельбу?

- Мы впервые получили такой материал, пусть и смонтированный, получили мы его от КГБ, и это очень странно. Зачем они выложили этот видеофрагмент, мы не узнаем никогда.

Они так испугались и так были смущены происходящим либо они решили сделать из этого материал устрашения и потом доклеить к нему приговор с заседания суда, где дают этой женщине 30 лет лагерей — мы этого не знаем. Но у нас никогда не было такой съемки. Очень любопытно, что она появилась.

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