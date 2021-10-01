Михаил Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию 3 1.10.2021, 8:55

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Фото: РБК-Украина

В грузинской полиции не знают, где он находится.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что вернулся в страну. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке».

«Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии спустя восемь лет», — написал он.

В основанной им партии «Единое национальное движение» сообщили изданию On.ge, что не знают деталей возвращения Саакашвили.

В грузинской полиции сообщили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили в Грузии.

Ранее он сообщал, что взял билеты на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября.

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