Как приблизить день свержения нелегитимной власти 1.10.2021, 8:59

2,186

Стачке быть!

Граждане, как вы помните, есть несколько инициатив, подготавливающих смену власти. Каким инициативам помогать – решаете вы сами. При осуществлении помощи, пожалуйста, помните: ваша безопасность в ваших руках, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Как определить, помогли ли вы в достаточной мере? Очень просто: выглядываете в окно и смотрите, висят ли на зданиях вражеские флаги. Все еще висят? Ну, значит, надо еще помогать!

Если вам лично по душе инициатива БОР — помогайте!

Вы можете:

а) присоединиться к каналу БОР;

б) запастись продуктами на 2-4 недели;

в) запастись медикаментами;

г) сделать денежную заначку (желательно, и в рублях, и в валюте);

д) проводить агитационную работу среди людей, которым вы доверяете, путем личных бесед;

е) распространять любыми безопасными для вас способами агитационные материалы с канала БОР и других протестных ресурсов.

Хунта сама себя не свергнет. Беларусь ждет ВАШЕЙ помощи!

Стачке быть!

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.