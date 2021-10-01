Как приблизить день свержения нелегитимной власти
- 1.10.2021, 8:59
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Стачке быть!
Граждане, как вы помните, есть несколько инициатив, подготавливающих смену власти. Каким инициативам помогать – решаете вы сами. При осуществлении помощи, пожалуйста, помните: ваша безопасность в ваших руках, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).
Как определить, помогли ли вы в достаточной мере? Очень просто: выглядываете в окно и смотрите, висят ли на зданиях вражеские флаги. Все еще висят? Ну, значит, надо еще помогать!
Если вам лично по душе инициатива БОР — помогайте!
Вы можете:
а) присоединиться к каналу БОР;
б) запастись продуктами на 2-4 недели;
в) запастись медикаментами;
г) сделать денежную заначку (желательно, и в рублях, и в валюте);
д) проводить агитационную работу среди людей, которым вы доверяете, путем личных бесед;
е) распространять любыми безопасными для вас способами агитационные материалы с канала БОР и других протестных ресурсов.
Хунта сама себя не свергнет. Беларусь ждет ВАШЕЙ помощи!
Стачке быть!