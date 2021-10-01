Умер журналист и писатель Константин Северинец12
- 1.10.2021, 9:11
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Отец Павла Северинца и Анны Северинец болел коронавирусом.
Умер журналист и писатель Константин Северинец, отец Павла Северинца и Анны Северинец.
Константин Павлович болел коронавирусом. Ему было 69 лет.
Печальное известие сообщила в «Фейсбуке» его дочь Анна Северинец.
Константин Северинец родился 4 сентября 1952 года в Унорице на Гомельщине, он был писателем, журналистом, переводчиком, автором детских книжек.
Несколько дней назад он с женой Татьяной заболели коронавирусом, и Константин Северинец из-за слабого сердца попал в реанимацию.
У Татьяны и Константина трое детей: Анна, Павел и Дарья.