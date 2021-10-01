Умер журналист и писатель Константин Северинец 12 1.10.2021, 9:11

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Константин Северинец

Отец Павла Северинца и Анны Северинец болел коронавирусом.

Умер журналист и писатель Константин Северинец, отец Павла Северинца и Анны Северинец.

Константин Павлович болел коронавирусом. Ему было 69 лет.

Печальное известие сообщила в «Фейсбуке» его дочь Анна Северинец.

Константин Северинец родился 4 сентября 1952 года в Унорице на Гомельщине, он был писателем, журналистом, переводчиком, автором детских книжек.

Несколько дней назад он с женой Татьяной заболели коронавирусом, и Константин Северинец из-за слабого сердца попал в реанимацию.

У Татьяны и Константина трое детей: Анна, Павел и Дарья.

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