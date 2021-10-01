Гиперзвуковое оружие: что уже могут США, Китай и Россия 1 Михаил Жирохов, «Деловая столица»

1.10.2021, 9:15

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Фото: Lockheed Martin

Кто выигрывает в гонке?

Развитие вооружений не стоит на месте, и вот уже на сцену на смену ядерному оружию выходит совершенно другое — гиперзвуковое. Причем в последние несколько лет его развитие резко ускорилось.

Министерство обороны США сообщает об успешном испытании гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, созданной по программе HAWC. Ракета была запущена с бомбардировщика В-52, через несколько секунд после сброса запустился упомянутый двигатель, который разогнал ее до скорости 5 Махов, то есть в пять раз больше скорости звука.

Есть и другие направления развития гиперзвукового оружия, но задача у всех одна — доставить поражающий элемент к цели на скорости, которая обеспечит прорыв существующей системы ПВО или ПРО.

Разработка гиперзвукового оружия началась еще в 1980-х, как в США, так и в СССР. Именно наработки советских инженеров легли в основу российских — так появилась боевая часть с планирующими боевыми элементами под названием "Авангард", которая устанавливается на стареньких ракетах УР-100Н УТТХ. Почему на них, а не на современной РС-28 "Сармат"? В середине 1980-х на НПО машиностроения в Реутове начались работы над проектом под шифром "4202". Целью были попытки найти ответ на систему противоракетной обороны США. Тогда впервые было предложено создать специальную межконтинентальную ракету, которая оснащалась бы планирующим крылатым боевым блоком. Программу утвердили в 1987 г. — она получила наименование "Альбатрос". В 1989-м от создания специальной ракеты-носителя по экономическим причинам отказались. Однако конструкторы сумели убедить новые власти РФ, что разработку хотя бы планирующего блока надо продолжать. Разрешение было получено, а ради экономии в качестве носителя была выбрана уже имеющаяся ракета УР-100Н УТТХ.

Учитывая время создания носителя, вызывают большие сомнения характеристики, которые периодически озвучивает президент РФ Владимир Путин. Так, по его словам "Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на скоростях более 20 Махов, или около 25 000 км/ч. Мало того, считается, что крылатый блок может маневрировать и отклоняться от заданной траектории на тысячу километров. При этом точность попадания феноменальная для межконтинентальной ракеты и исчисляется буквально в метрах.

Здесь нужно отметить, что проблема нагрева поверхности в плотных слоях атмосферы современной наукой пока пристойным образом не решена. И все образцы гиперзвукового оружия, якобы кроме российского, имеют куда более скромные характеристики. Так, например, американская опытная гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider может развивать скорость не более 7500 км/ч (то есть около 6 Махов). И считается, что пока это предел. Откуда же при катастрофическом отставании в технологиях может взяться 20 Махов у "Авангарда" — решительно непонятно.

При этом Москва заявила на весь мир, что первые дивизионы РВСН уже получили "Авангарды" и якобы их серийное производство наращивается.

Китай обещает вскорости поставить в строй боевой гиперзвуковой планирующий глайдер DF-17. И даже Северная Корея рассказывает об испытательном запуске новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".

Гиперзвуковые планеры из-за полета на малых высотах создают проблемы для существующих технологий радарных датчиков, обеспечивающих противоракетную оборону. Полеты на малой высоте вместо повторного входа в атмосферу с гораздо более высокой точки по баллистической траектории дают существующим системам ПРО гораздо меньше времени, чтобы обнаружить гиперзвуковой планер, прежде чем он сможет достичь своей цели.

С другой стороны, в конце полета гиперзвуковой планер существенно медленнее, чем большинство боеголовок, летящих по баллистической траектории, что теоретически делает их потенциально уязвимыми для перехвата современными системами ПРО. Для решения этой проблемы гиперзвуковой планер обладает способностью маневрировать. Если достаточно быстро корректировать курс, то действительно можно преодолеть ПРО, уклоняясь от перехватчиков. Но выполнение быстрых маневров без ущерба для точности, необходимой для боевой эффективности, представляет собой серьезную техническую задачу. Прежде всего, для этого необходима специальная сенсорная сеть, способная выбирать и фиксировать цели, и пока нет объективных доказательств того, что Китай или любое другое государство смогло решить эту проблему.

Отметим также, что и Украина имеет в области гиперзвукового оружия некоторые наработки. Так, в 2017 г. специалисты КБ "Южное" показали эскиз гиперзвуковой ракеты. Однако с тех пор никакой новой информации об этом проекте в открытых источниках нет. Возможно, эта разработка доводится до ума уже где-нибудь за Великой китайской стеной, а может ее просто положили на дальнюю полку.

Самое плохое то, что сегодня гиперзвуковое оружие, как ядерное в свое время, создает иллюзию всемогущества у его владельца — подбрасывая опасные мысли о его использовании для превентивного удара без опасения получить удар в ответ.

Михаил Жирохов, «Деловая столица»

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