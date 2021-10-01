Рекорды сентября: за сколько проданы самые дорогие и самые дешевые квартиры Минска 1.10.2021, 9:21

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Необычные сделки со столичного рынка недвижимости.

По ощущениям экспертов, сентябрь на вторичном рынке жилья оказался слабее августа. То же самое можно сказать, проанализировав базу НКА. Пока статистика неточная (регистраторы еще подают данные по сделкам за месяц), но, судя по ценам, рекордов в сентябре не было.

Сайт показывает, за сколько были проданы самые дорогие и самые дешевые столичные квартиры в прошлом месяце.

Самые дешевые квартиры

И сразу о самом интересном — нижней грани на рынке жилья. Здесь пока без изменений. Если не брать во внимание две сомнительные сделки с квартирами за $18 и $19 тыс., то цены на столичную вторичку по-прежнему стартуют от $30 тыс. в эквиваленте. Именно за столько ушла однушка площадью 29,47 квадратного метра на улице Ольшевского. Находится квартира на 5-м этаже кирпичной хрущевки 1965 года постройки.

Следующая на очереди — однокомнатная квартира в доме №6 на Данилы Сердича. Она размещается на втором этаже пятиэтажного панельного дома 1968 года строительства. Площадь — 30 «квадратов», цена сделки — $33 800 по курсу.

Замыкает топ-3 дешевого жилья однушка в доме №13 на улице Уручской. Квартира небольшая, всего 21 квадратный метр. Она была продана за 86 250 рублей, или $34 297. Находится однушка на первом этаже кирпичной хрущевки 1971 года строительства. К слову, от дома до станции метро «Уручье» всего 15 минут пешком.

Самые дорогие квартиры

В этом сегменте также не ждите вау-эффекта. Если в августе самая дорогая квартира была продана за $530 тыс., то сентябрь сильно сдал позиции. На сегодня по статистике дороже всего обошлась 4-комнатная квартира на престижной улице Пионерской. Почти 113 «квадратов» на втором этаже модной пятиэтажки стоили покупателю $330 тыс. по курсу. Вот так выглядит дом, в котором находится проданная квартира. Расположена малоэтажка сразу за ТРЦ «Арена-Сити».

Продолжает перечень дорогой недвижимости квартира в ЖК D3. 100-метровая однушка по документам находится на 8-м этаже 26-этажного дома 2018 года строительства. Цена продажи приличная — $315 тыс. по курсу на день сделки.

Замыкает подборку квартир не для всех ЖК «Славянский квартал». Здесь в сентябре была продана трешка площадью 89 квадратных метров. Цена сделки достигла $248 тыс. в эквиваленте. Находится квартира по адресу пр. Победителей, 27, на третьем этаже 27-этажного дома.

Самые маленькие квартиры

Дальше покажем самые маленькие квартиры, которые удалось продать в прошедшем месяце. Победитель этой номинации — уже знакомая нам однушка на Уручской. Площадь квартиры — чуть больше 21 «квадрата». Это рекорд для сентября.

Второе место занимает однушка в доме №61/2 на улице Якуба Коласа. Квартира в кирпичной хрущевке 1977 года постройки ушла за $38 тыс. по курсу. Площадь жилья — всего 21,20 квадратного метра.

Третья по площади — однокомнатная квартира в новостройке №1а на улице Рогачевской (Военный городок). Квартира площадью 26,20 «квадрата» на верхнем этаже 18-этажной свечки была продана за $53 811 по курсу.

Самые большие квартиры

На десерт расскажем, в каких столичных домах в сентябре были проданы самые большие квартиры. Топ открывает трешка в ЖД «Парус». Квартира находится на 16-м этаже 32-этажной новостройки. Площадь жилья — почти 134 «квадрата», цена сделки — 541 730 рублей, или $218 тыс.

Дальше по списку — уютный квартал за Национальной библиотекой. Здесь в доме №1 на улице Тепличной была продана трехкомнатная квартира площадью 124,60 квадратного метра. Трешка находится на 3-м этаже 5-этажного дома 2009 года постройки. Цена сделки — $117,5 тыс. по курсу.

Замыкает обзор пятикомнатная квартира в доме №11а на улице Болеслава Берута. Площадь этого жилья — 124,20 квадратного метра. Ушла квартира на 13-м этаже высотки за $125 тыс. в эквиваленте.

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