Ученые узнали, какая сила сформировала уникальный рельеф Марса 1.10.2021, 9:28

Открытие совершили американские астрономы.

Американские планетологи заявили о том, что катастрофические наводнения, которые происходили в прошлом Марса, способствовали формированию большинства его каньонов.

Эти наводнения были вызваны разливом озер, заполняющих кратеры на поверхности Марса, и были гораздо более частыми, чем полагали ранее, пишет nv.ua.

В наши дни Марс может быть сухим, но когда-то планета была настолько влажной, что ее ландшафты были сформированы проточной водой. Наводнения пробивали каньоны на поверхности Марса и сбрасывали огромное количество наносов, которые изменили форму ландшафта. И, в отличие от движения воды на Земле, они произошли быстро, всего за несколько недель.

«Если мы подумаем о том, как осадки перемещались по ландшафту на древнем Марсе, наводнения в результате прорыва озера были действительно важным процессом во всем далеком мире», — говорит геолог Тим Гоудж из Техасского университета в Остине.

«И это немного удивительный результат, потому что они так долго считались разовыми аномалиями», — добавил он.

По сравнению с Землей, Марс изобилует кратерами. Это потому, что такие процессы, как эрозия и тектоническая активность, стерли множество ударных кратеров с поверхности Земли; в результате две планеты имеют очень разные профили поверхности. На Марсе изобилие древних кратеров означало, что миллиарды лет назад, когда красная планета была еще влажной, кратерные озера были обычным явлением.

Вместо того, чтобы исследовать отдельные кратеры и их окружение, новое исследование включает 262 кратерных озера и то, как они повлияли на поверхность Марса в глобальном масштабе.

«Поверхность Марса усеяна ударными кратерами, которые могут быть идеальными бассейнами для озер и содержать воду, у которой затем было множество возможностей подняться и вызвать наводнение», — заявил Тим Гоудж.

Системы долин, выбитые наводнением из кратеров, составляют лишь 3 процента длины долин, размытых водой на поверхности Марса. Но эти 3 процента были намного, намного глубже, чем долины других рек — долины кратерных паводков имели среднюю глубину 170,5 м по сравнению с 77,5 м средней глубиной постепенных долин. При этом долины кратерных паводков составляют не менее 24 процентов объема речных долин на Марсе.

Поскольку этот эффект был настолько резким, команда обнаружила, что он мог оказать длительное воздействие на окружающий ландшафт и речные системы, несмотря на непродолжительность самих наводнений. Глубокие долины, образовавшиеся в результате наводнения, установили новые минимумы для водных потоков. Это оказало значительное влияние на ранее существовавшие речные системы.

Все это может объяснить некоторые особенности топографии Марса, которые обычно связывают с климатом, такие как выпуклые речные долины. Это также подчеркивает, насколько важно не предполагать, что процессы здесь, на Земле, будут происходить так же, как и на других планетах. Хотя каменистые миры Солнечной системы имеют много общего, различия могут быть огромными.

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