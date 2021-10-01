Россиянам прекратили зачислять пенсии и пособия на карты Visa и Mastercard 2 1.10.2021, 9:37

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Пенсионеры остались без денег с 1 октября.

Выплаты, установленные в соответствии с законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», а также ряд других пособий с пятницы, 1 октября, будут зачисляться только на карту национальной платежной системы «Мир», сообщает finanz.ru.

С 1 октября на карту «Мир» будут зачисляться выплаты, установленные законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до трех лет, если они есть в регионе, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, пенсии и другие социальные выплаты из Пенсионного фонда, пособие по безработице, выплаты за воздействие радиации.

В ведомстве отметили, что порядок перечисления выплат на банковские счета заявителя регламентируется положением Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств».

«Если получатель не перешел на карту «Мир», то банк связывается с получателем выплаты и сообщает о некорректности счета. Далее алгоритм следующий: банк связывается с клиентом по каналам, зафиксированным в оферте договора с банком, чтобы уведомить его о поступлении средств. Если удалось связаться с заявителем, то ему обычно предлагают либо получить средства, посетив банк, либо открыть счет «Мир». Если связаться не удалось, то по истечении десяти дней банк возвращает деньги отправителю (органу, сформировавшему платежку)», - рассказали в министерстве.

Там добавили, что во избежание рисков неполучения выплат гражданам рекомендуется перейти на карту «Мир». Получить карту можно в любом банке-партнере платежной системы. После оформления карты необходимо сообщить ее реквизиты в орган власти, отвечающий за начисление денежных средств, или в МФЦ, если пособия поступают через отделы социальной защиты населения.

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