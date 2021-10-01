«За Бабарико я вышел еще и потому, что в роду у его жены были мои однофамильцы» 1.10.2021, 9:45

2,128

Спортсмен рассказал, как в его судьбе прочными нитями переплелись две страны.

32-летний спортсмен Шота Лобжанидзе рассказал «Салідарнасці», как в его судьбе прочными нитями переплелись две страны.

— Для того, чтобы увидеть несправедливость, не обязательно быть белорусом, — рассуждает чемпион Грузии по бодибилдингу Шота Лобжанидзе. — Для этого вообще не важна национальность.

Шота родился в Беларуси, после родители уехали вместе с ним в Грузию, а когда там началась гражданская война, семья снова вернулась в Беларусь.

В Беларуси Шота окончил университет, привез сюда жену-грузинку. В Беларуси он, инженер по образованию, превратил свое хобби в профессию и стал крутым фитнес-тренером. А на соревнованиях выступал за Грузию.

Туда, на свою вторую родину, он бежал в июле 2020-го, чтобы скрыться от преследования в Беларуси.

— У вас была семья, любимая работа, вас обожали клиенты, можно было и дальше спокойно работать. Не жалеете, что вышли после ареста Бабарико?

— Кстати, за Бабарико я вышел еще и потому, что в роду у его покойной жены были мои однофамильцы – Лобжанидзе.

А вообще я всегда был за справедливость. И то, что в Беларуси начался беспредел, думаю, увидел каждый нормальный человек. Во всяком случае, в моем окружении.

Для меня лично первым сигналом стало отношение белорусских властей к проблеме коронавируса еще в первую волну. Возмутило, что глава государства отрицал существование COVID-19.

После были задержания Тихановского, Бабарико и других лидеров. Мне кажется, именно в этот момент в сознании людей произошел какой-то перелом, и они поняли, что только дома на кухне за ужином обсуждать все это уже невозможно.

Беларусь для меня родная страна и белорусы для меня родные. Я себя считаю белорусом где-то даже больше, чем грузином. Поэтому и я не смог молчать, — признается мужчина.

Он уверен, что после перемен обязательно вернется в Беларусь:

— Очень много друзей и близких выехали в разные страны. Но по настроениям понимаю, что большинство, в том числе и я, вернутся.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».