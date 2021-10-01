Почему из белорусских магазинов пропали цемент и газосиликатные блоки? 1 1.10.2021, 9:59

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Стройка для многих семей превратилась в игру ва-банк.

Этот год продолжает испытывать белорусов на прочность: сначала мы привыкали к новым, просто кошмарным ценам на стройматериалы. В изменившихся реалиях, выпотрошивших кошельки, только и оставалось утешать себя тем, что страдает по ценовой линии вместе с нами весь мир. Теперь другая напасть: еще поди купи то, что тебе нужно, пишет onliner.by

Газосиликатные блоки — главная опора строящихся — стали дефицитом. За ними надо погоняться: обзвонить производителей, записаться в очередь и ждать, когда тебя вызовут. А сезон-то идет. За «исчезновением» газосиликата последовала пропажа из свободной продажи в некоторых регионах цемента. И как тут строиться?

«Не стройка, а игра ва-банк»

— С июня не могу купить газосиликатные блоки, — рассказывает Егор. — Когда обзванивал магазины, сказали, что надо подождать: очередь на две-три недели. Потом этот срок увеличился до месяца-полутора. И вот уже сентябрь, а моя очередь так и не подошла. И когда подойдет — неизвестно.

Чтобы как-то ускорить процесс, подъезжал на Минский комбинат силикатных изделий. Там сказали, что в свободную продажу отпускают всего по 2—3 поддона и нужно их сторожить с открытия.

На вопрос, где все остальное и когда закончится дефицит, развели руками.

И это обычный блок размером 625x250x200. А мне и нужно-то было всего кубов 18 — это 9 или 10 поддонов в зависимости от производителя. Но даже такого мизерного количества не нашлось ни в Минске, ни в Чисти, ни в Сморгони, ни в Березе.

Мужчина признается, что устал от такой стройки: весной гонялся за пиломатериалами, а с лета и вплоть до осени — новый дефицит.

— С пиломатериалами тоже непонятно что: даже с учетом подорожания их было не достать. Мало того что ты платишь наперед (продавцы требовали стопроцентную предоплату), так еще месяц ожидания и никаких гарантий. В итоге вопрос решился только благодаря сарафанному радио: совершенно случайно вышел на пилораму в Глубоком, где с символической предоплатой мне в течение недели выполнили заказ и сами его привезли, за что им спасибо.

У Владимира своя драматическая история с газосиликатом. В июле этого года мужчина купил участок с законсервированным фундаментом. Начал оформлять бумаги, чтобы строиться по закону: искал архитектора, переделывал проект, согласовывал все нюансы с чиновниками. На бюрократическую часть ушло почти два месяца. В течение первого, пока изготавливался проект, новоявленный застройщик не видел смысла покупать блоки — можно было ошибиться с количеством. Зато когда проект оказался на руках, выяснилось, что Владимир вообще-то уже опоздал.

— Выбор пал на блоки от «Забудовы». Цена на тот момент была 115 рублей за куб. Позвонил в фирменные магазины от предприятия. Оказалось, блоков в наличии нет: только под заказ, ждать месяц-полтора. Естественно, согласился. Попутно узнал, есть ли доставка. Ответили, что доставки нет, мол, ищите частника.

Само собой, нашел частника и узнал цену: один рейс на 30 кубов обойдется в 400 рублей. Записал номер доставки и цену в блокнот и стал ждать, когда позвонят из «Забудовы» по заветным блокам. Попутно пытался найти брус и доски для крыши и перекрытий.

Через месяц, к 1 сентября, позвонили из «Забудовы» с новостями: блоки есть, 30 кубов (из нужных мне 90) — забирайте. На мой вопрос, когда будет остальное, ответили «может завтра, может послезавтра». Радостный, решил оплатить и тут по счет-фактуре вижу новую цену — 120 рублей за куб. Немного расстроился, но, оценив, что сейчас газосиликат есть и по 150—160 рублей, взял себя в руки.

Позвонил в доставку, и тут меня «обрадовали» еще одной ценой: 480 рублей доставка и еще 20 — расцепка, в сумме 500. На мой вопрос, почему стало 500, если месяц назад говорили 400 и у меня все записано, мне ответили, что это невозможно и, мол, если что-то не устраивает, ищите другого исполнителя. Но так как цены у частников по доставке из «Забудовы», в принципе, одинаковые, я уже не стал ничего менять. Впрочем, стоит отметить, что частник оказался весьма порядочным и аккуратным в работе. Привозили строго в назначенное время и умело разгружали манипулятором.

Но 30 кубов — это только третья часть от того, что было нужно Владимиру. И мужчина продолжил «обивать пороги». В один из дней он, решая вопросы с пиломатериалами, заехал на завод.

— Зашел в фирменный магазин спросить, есть ли блоки. Продавцы ответили: да, все в порядке, только ждать надо около двух месяцев! Тогда я уточнил, доставят ли сразу весь необходимый мне объем. Пообещали, что именно так и будет. Следом я поинтересовался, почему же мне в таком случае отгрузили только треть. Продавец спросила мою фамилию, что-то сверила, и — о чудо — выяснилось, что как раз сегодня мне хотели выдать еще треть.

Менеджер добавила, что все проблемы связаны с тем, что в первую очередь блоки отгружают тому, кто строится с господдержкой и льготными кредитами, а я, который делает все за свои деньги, должен ждать.

Не может смириться с положением дел и Алекс. Мало того что цены шокируют («если успел что-то купить, то радуешься, потому что завтра будет дороже»), так еще и не все позиции можно приобрести, когда они так необходимы.

— Блоки газосиликатные, «трехсотку», не достать: куда ни ткнись, очереди больше двух недель. Неофициально говорят, что заводы все шлют на экспорт, а нам — уже что останется. Причем, как я понял из рассказов товарищей по несчастью, перебои бывают не только с ходовой «трехсоткой», но и с остальными размерами.

При этом вообще не понимаешь, чего ждать: например, цены на бетон не росли до середины лета.

Я еще успел залить фундамент весной по 95 рублей за куб. Потом бетон почти пропал, а затем, как появился, сразу рванул в цене: перекрытия лили в августе уже по 130 рублей.

Пиломатериалы... Цена такая, что голова кругом: есть предложения и по 1000 рублей за куб. При этом не всегда товар имеется в наличии! Официальные прайсы лесхозов вменяемые, по 400 рублей, но в реальности такой доски не купить.

Строительство частного дома сейчас — это игра ва-банк: успел — не успел. Если не успел, будешь платить намного больше. Благо хоть на металл цена начала немного опускаться.

И это далеко не единичные жалобы, поступившие в редакцию. Что и говорить, даже компании, занимающиеся перепродажей (которых, грешным делом, можно было бы обвинить в «вымывании» продукта), откровенно пишут на своих сайтах, что в наличии ничего нет, продажа и доставка — только под заказ.

Можно поштучно, но тогда дороже

Но, может, это нашим читателям не повезло. Пробуем купить газосиликат сами. Всего-то и надо десять поддонов «двухсотки» или в крайнем случае «двухсотпятидесятки»: будем строить сарайчик. Первым делом набираем в один из магазинов любимой многими «Забудовы».

— В наличии блоков нет, можем записать вас в лист ожидания — это на месяц-полтора. Может, и раньше получится, но вы должны быть готовы, — с ходу остужает наш пыл продавец. — Никакой предоплаты не надо, просто на Viber пишите заявочку: фамилия, имя, отчество, какая продукция, сколько и номер мобильного. У нас первый год такая ситуация. Думали, за лето как-то выровняется, но нет, видно, что затянулось до октября. Порой очередь до двух месяцев. Вообще, по всей Беларуси так, не только у нас: большой спрос, производства не успевают.

— А если меньший объем, не десять поддонов, отпустите?

— Только если один...

Не теряем надежду и пробуем затариться не менее популярными блоками от Минского комбината силикатных изделий. Он же вот тут — прямо под боком, на улице Минина. Кажется, что такая географическая близость должна как-то содействовать решению вопросов.

— В каком количестве нужны блоки? Десять поддонов? Лист ожидания — месяц. Может, за три недели получится. Предоплату не надо. Люди записываются в очередь, и мы звоним, когда она подходит. Блоков нет.

— А если меньшее количество?

— Ну сколько? Поддон есть у нас в магазине, поштучно грузить. Каждый блок «двухсотки» стоит 4 рубля 86 копеек. Получится дороже — 156 рублей. (Если брать оптом, то кубометр тех же самых блоков будет стоить 129,60. Разница — 26,4 рубля. — Прим. Onlíner).

Аномально высокий спрос

Отсутствие блоков на расстоянии вытянутой руки — это, конечно, беда. А она, как водится, не приходит одна. Пользователи Onlíner, занимающиеся возведением домов, отметили и пропажу цемента.

«Где найти цемент в Гродно и области? Объездил все — большие и маленькие строймагазины, частников, заправки. Ноль. Везде говорят, что цемента нет и когда будет, неизвестно», — прислал весточки с западных границ один из читателей. «В Ушачах не было цемента на прошлой неделе. Сын и дочка не могут закончить ремонт», — сообщила Вероника. «Цемента не хватает, поставщики говорят, что в первую очередь грузят госстройки», — поделился наблюдением Алексей.

Да что ж это такое? И сколько можно? Так и сезон закончится, кому потом в холода нужны эти блоки с цементом? Чтобы выяснить, куда пропали стройматериалы, Onlíner связался с Белорусской цементной компанией.

— Наши заводы, как цементные, так и по производству газосиликатных блоков, работают с усиленной загрузкой, в две смены. Но в этом году спрос на продукцию повышенный. Для этого есть несколько причин. Конечно, сказался отложенный спрос, который мы получили из-за начала пандемии в прошлом году. К тому же в начале этого года были аномально низкие температуры, из-за чего стройки стояли. А после того как все оттаяло, примерно с середины апреля, мы получили тройной спрос — за прошлое и настоящее. Все это привело к тому, что блоков и цемента не хватает.

Мы со своей стороны прикладываем все усилия, чтобы удовлетворить этот спрос. Вплоть до того, что блоки из цехов грузят до восьми-девяти часов вечера, чтобы потом развезти по стране. Мы стараемся закрыть все вопросы, но, конечно, задержки бывают — порой не успеваем подвозить продукцию в магазины и торговые точки, — пояснил начальник управления маркетинга и коммерческой стратегии Владимир Мануленко.

Есть ли выход? Специалист предполагает, что «дикий» спрос спадет с похолоданием. А в каком месяце оно наступит — вопрос: бывает, что и в декабре трава еще зеленая.

— К следующей весне уже точно все будет в порядке, потому как зимой крупные застройщики останавливают активные работы. Подчеркну, что в первую очередь мы стараемся насытить белорусский рынок, но договорные обязательства есть и перед внешними партнерами. Так, мы поставляем продукцию в Польшу, Литву, Латвию, Россию, стараясь находить баланс между интересами всех сторон, — уточнил руководитель.

А что «Забудова»? Один из сотрудников предприятия рассказал нам, что завод по максимуму «гонит» все на экспорт: мол, не порадуешь в срок иностранцев, получишь нешуточные штрафы. А уже то, что остается, поставляется на белорусский рынок. Вот и выходит, что очередь из белорусов, желающих купить продукцию, может растягиваться на несколько недель. Так ли это, мы уточнили у первого заместителя генерального директора Сергея Михаленко.

— У нас процентов 45 только идет на экспорт (на других заводах эта цифра может доходить до 80), все остальное — на внутренний рынок. Список желающих купить блоки действительно ведется: мы их по мере поступления товара обзваниваем. Но зачастую случается так, что из 30 записавшихся будет только 2 реальных покупателя, остальные просто интересовались.

Вообще, отгрузка по магазину для тех, кто оплатил, — неделя-две.

Но по четырехсотому размеру, соглашусь, нехватка есть. Сейчас востребованы все размеры блоков, спрос большой. Думаю, к ноябрю, когда строительный сезон стихнет, ситуация выровняется и блоки всех размеров станут доступны.

Завод наш работает в полную силу, круглые сутки, мы стараемся. Но пока надо немного подождать: наши магазины регулярно обзванивают записавшихся и отгружают товар, — заверил специалист.

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