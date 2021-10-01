Военный эксперт рассказал о проколах КГБ во время штурма квартиры Зельцера 4 1.10.2021, 10:03

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Что пошло не по плану?

Штурм квартиры Андрея Зельцера, в результате которого погиб он сам и один из штурмующих, очевидно, прошел не по плану. Подготовка, отсутствие на бойцах группы «А» КГБ Беларуси видимых средств индивидуальной бронезащиты и «стрельба в спину» оставили много вопросов.

Сотрудник силовых структур России: «Не было нашего кровавого опыта»

На вопросы zerkalo.io согласился ответить сотрудник российских силовых структур, пожелавший остаться анонимным. Правда, собеседник сразу предупредил, что излагает все исходя из правил и норм для подразделений МВД России и Росгвардии.

— Средства индивидуальной бронезащиты (СИБ) во время спецоперации обязательны. На каждом сотруднике. Обычно используются или легкие жилеты, защищающие от холодного оружия, или защита третьего класса для «повседневного» ношения, или бронежилеты пятого класса защиты для штурмов (такая броня «держит» даже пули из СВД, — Прим.ред.). Третий класс уверенно останавливает пистолетные пули, охотничий гладкоствол 12-го калибра и нарезное оружие калибра 5,45 (то есть различные пули из АК-74). По инструкции в России средства индивидуальной бронезащиты носятся всегда поверх одежды.

Почему сотрудники КГБ Беларуси были без брони — сказать трудно, но отсутствие СИБ на каждом бойце — это очень сильный минус. Возможно, это связано с тем, что в Беларуси не было нашего кровавого опыта девяностых и начала нулевых. В России, по инструкции, не то, что спецподразделения, а наряды обычной ППС при выезде «на семейный скандал» должны надевать бронежилеты. Инструкции эти в почти прямом смысле написаны кровью, за ними десятки погибших милиционеров и полицейских.

— Не является ли нарушением отправлять не экипированную надлежащим образом группу на захват человека, который имеет огнестрельное оружие? Зельцер состоял в обществе охотников — это открытая информация.

— Является. Идти на задание, заранее имея информацию, что там могут оказать вооруженное сопротивление, и не защитить бойцов — это грубейшее нарушение мер личной безопасности, допущенное как самими сотрудниками, так и их руководителями.

— На видео силовик в белом несколько раз стреляет, при этом последующие кадры показывают, что раненый «Нирвана» (позывной убитого бойца КГБ) находился примерно на линии огня стрелка в белом. Насколько допустимо, с точки зрения техники безопасности, открывать огонь буквально через плечо товарища?

— С открытием огня все непросто. Вообще-то, в мерах безопасности указано, что напарник на линии огня находиться не должен, но это в идеале. В боевой обстановке бывает очень по-всякому, поэтому судят, обычно, по итогам: если противник нейтрализован, а свои не пострадали (именно от «дружественного огня»), то наказаний для стрелявшего не последует.

— А что насчет выстрелов из ИЖ-27 самого Зельцера? Многие люди обратили внимание на визуально слабую отдачу, малое количество дыма и тихий звук. С этим может быть что-то не так?

— Патроны 12-го калибра могут быть абсолютно разными. Спортивными, охотничьими, для стрельбы по тарелочкам, самодельными, с совершенно разной навеской пороха. Поэтому делать выводы о патронах, о которых мы ничего не знаем, не получится.

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