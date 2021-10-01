В Греции дроны начали доставлять лекарства
- 1.10.2021, 10:12
Для подобных миссий специально разработали модель дрона.
В Греции начали использовать дроны для доставки лекарств в труднодоступные районы. Первый рейс состоялся на прошлой неделе во время Европейской недели мобильности EUROPEANMOBILITYWEEK, пишет «Евро пульс».
Во время испытательного полета дрон доставил набор медикаментов из города Трикала в аптеку в поселке Лептокария, расположенном в ста километрах.
Модель дрона специально разработали для подобных миссий: устройство оборудовали багажным отсеком, а также системой контроля температуры и влажности.
Такой дрон может находиться в полете 45 минут и подниматься на высоту до 3 тысяч метров.
Недавно на пляжах Гандии в Валенсии (Испания) дроны начали следить за безопасностью плавающих, а в Литве такие устройства мониторят загрязнение морской воды кораблями.