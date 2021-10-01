Названы пять лучших продуктов для очистки печени от токсинов 1.10.2021, 10:21

Их употребление также позволит снизить вес и стабилизировать гормоны.

Печень - один из самых важных органов в нашем теле, который регулирует работу пищеварительной системы, непосредственно влияет на вес и гормоны, а также отфильтровывает все вредные вещества, попадающие в наш организм, пишет u-news.com.ua.

Травяной чай

Ни одна диета для печени не обходится без травяного чая - особенно это касается ромашки, мелиссы и мяты. Такие травяные отвары содержат специальные соединения, которые защищают печень от разрушительного воздействия неправильного питания и плохих привычек. Старайся выпивать как минимум одну чашку травяного чая в день. Среди полезных видов чая также выделяют цикорий, одуванчик и крапиву

Морковь

Морковь, равно как и другие оранжевые овощи, - это то, что полезно для печени особенно сильно. "Виной" тому большое содержание бета-каротин, который регулирует уровень сахара в крови и помогает уменьшить воспалительные процессы в печени.

Оливковое масло

Оливковое масло первого холодного отжима - обязательная составляющая диеты для печени. Также Другие рекомендованные масла подсолнечное, льняное семя, грецкие орехи и т.д. Вы можете взять столовую ложку одного из этих масел как раз перед обедом каждый день.

Чеснок

Если ты думаешь о том, как очистить печень - обязательно добавь в свое меню чеснок, ведь он именно в этим и хорош - очищает и укрепляет нашу кровь, а также выводит токсины из организма.ю тем самым оздоравливая не только печень, но и почки.

Лимон

Лимонный сок богат витамином С и антиоксидантами, благодаря которым можно эффективно очистить печень, желчный пузырь, почки, желудочно-кишечный тракт и даже легкие. Вода с лимоном - идеальное средство от вздутия живота и для вывода токсинов из организма.

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