Саакашвили в видеообращении заявил о своем прибытии в Батуми 1.10.2021, 10:28

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

Политик пообещал сторонникам скорую встречу в Тбилиси.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что находится в Батуми. Видеообращение, снятое в портовом городе, он разместил на своей странице в Facebook, сообщает newsgeorgia.ge.

«Вот он, мой Батуми… Я так скучал по этому месту. Сегодня исполнилась моя мечта и окончательно она сбудется, когда Грузия встанет на ноги… До скорой встречи в Тбилиси», — говорит Саакашвили в видео, записанном в ночное время суток.

Позже он опубликовал еще одно видео, лучшего качества, в котором говорит о важности участия граждан в муниципальных выборах 2 октября.

Судя по всему, первое обращение было записано возле канатной станции, которая расположена на въезде в Батуми — место очень многолюдное, там установлены десятки камер видеонаблюдения. В беседе с журналистами телеканала «Пирвели» сотрудники близлежащих торговых объектов сообщили, что не видели экс-президента накануне ночью, ходя находились на месте.

Какой-либо особой мобилизации полицейских сил не фиксируется ни на въезде в Батуми, ни на ближайшем погранпункте, ТПП «Сарпи» на границе Грузии и Турции.

Как пишет Первый канал, в МВД Грузии не подтверждают информацию о том, что Саакашвили пересек государственную границу. При этом в ведомстве не уточняют, находится ли экс-президент на территории страны.

В беседе с телеканалом «Мтавари» сотрудница киевского офиса Саакашвили Мария Барабаш не подтвердила и не опровергла информацию о нахождении политика в Грузии. При этом Барабаш сообщила, что накануне Саакашвили покинул Киев.

«Три дня назад он собрал команду и сказал нам, что едет в Грузию, потому что сейчас переломный момент для страны, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым. Он сказал нам, что должен уехать, потому что сейчас проходит важный референдум, и он должен быть в Грузии», — сказала Барабаш.

В основанной Саакашвили партии, «Едином национальном движении» новость о возвращении экс-президента комментируют осторожно. Один из лидеров ЕНД, депутат парламента Заал Удумашвили сказал журналистам, что узнал о прибытии Саакашвили сегодня утром из соцсети.

В очередной раз анонсировав свой приезд в Грузию перед муниципальными выборами, Саакашвили заявил, что не боится ареста. В правительстве страны, между тем, пообещали, что экс-президент будет арестован в ту же минуту, как «ступит на грузинскую землю».

В понедельник экс-президент сказал, что купил билет на самолет до Грузии на вечер 2 октября. На своей странице в Facebook он опубликовал скриншот электронного билета, из которого следует, что 2 октября Михаил Саакашвили и его мать Гиули Аласания вылетят из киевского Борисполя в 19:20 и прилетят в международный аэропорт Тбилиси в 23:45.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008–2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

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