Кому из ИП придется обзавестись кассовым аппаратом, а кому - нет? 6 1.10.2021, 10:37

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Фото: bymedia

Выяснили, сколько денег уйдет на покупку нового оборудования.

С 10 октября многим «ипэшникам» в сфере торговли и услуг придется впервые обзавестись кассовыми аппаратами. Onliner выяснил, кому что подойдет и сколько денег уйдет на покупку нового оборудования (больше, чем вы думаете).

Кому придется купить оборудование, а кому — нет?

Должны будут приобрести и использовать кассы следующие юрлица и ИП:

- учителя, тренеры несовершеннолетних;

- продавцы непродтоваров на рынках и ярмарках;

- сдающие в аренду помещения в общежитиях, дачи, садовые домики и т. п.;

- те, кто торгует или оказывает услуги вне постоянного места работы, если это происходит не в сельской местности (например, парикмахер или сантехник, который приходит по вызову);

занимающиеся разносной торговлей овощами, фруктами, ягодами, грибами, орехами, семечками (продажа с машин, передвижных лотков и т. п.);

- сельские магазины потребкооперации (сельпо) с одним продавцом (это делает работодатель).

При этом без кассовых аппаратов по-прежнему можно будет:

- продавать живую рыбу из цистерн, растительное масло и безалкогольные напитки на розлив;

- оказывать некоторые услуги в сельской местности (список услуг большой);

- использовать детские развлекательные аппараты, где нужно бросать деньги в специальное устройство;

- быть ремесленником или самозанятым.

Однако советуем уточнять информацию насчет конкретно себя в налоговой инспекции: здесь слишком много условий и исключений. Штраф за отсутствие кассы или ее неправильное использование будет ощутимым: для физлица или индивидуального предпринимателя — до 100 базовых (2900 рублей), для юрлица — в 2 раза больше.

Кассовый аппарат

Если вашим представлениям о работе с кассой больше 10 лет — забудьте их, все сильно поменялось. Теперь все кассы работают в связке с СКНО (средство контроля кассового оборудования). Модуль СКНО — это небольшое устройство, которое через GSM передает в налоговые органы информацию об операциях по кассе: включении, выключении, каждой пробитой сумме и возврате.

Но некоторые кассы продаются без СКНО: в таком случае придется докупить и его — внести залоговую сумму в 130 рублей плюс ежемесячно платить 9,60 рубля за работу каждого устройства СКНО. В отличие от всего остального, это устройство можно купить только у государственных компаний.

Сам кассовый аппарат, пусть небольшой и с набором базовых функций, обойдется в 140—300 рублей. Можно купить и подержанную кассу, так дешевле, но нужно проверить, не снимают ли модель с обслуживания, сколько еще проработает аппарат и другие нюансы.

Лучше отложить 300—400 рублей на покупку обычной кассы и сопутствующие расходы: кассовые книги, ящик для денег и прочее. За обслуживание кассы тоже нужно платить около 13—16 рублей в месяц, в зависимости от обслуживающей фирмы и места.

Информация о кассовых аппаратах, разрешенных к использованию на территории Республики Беларусь, содержится в специальном реестре.

Терминал

Основная масса предпринимателей обязана не только принимать наличные по кассе, но и дать клиенту возможность платить картой. Для этого нужен терминал, который можно купить или арендовать. Цены на самые простые стационарные или переносные терминалы начинаются примерно с 850 рублей. Бывшие в употреблении стоят вдвое меньше, а аренда — около 40 рублей в месяц.

Есть терминалы с абонентской платой, а есть и без нее. Но когда по терминалу расплачиваются картой, это означает дополнительные расходы на эквайринг. То есть, за каждый расчет картой продавец платит банку процент от полученной суммы (от доли процента до 5%).

Программная касса

Альтернативный вариант — программная касса. Сразу оговоримся: речь не о мобильном приложении, а о кассовом аппарате. По сути, она дает клиенту те же возможности, что и обычная касса и терминал. Но эта касса более функциональна, может обрабатывать значительно больше информации о продажах и передавать эти сведения в систему компьютерного учета продавца. Программные кассы часто имеют встроенный терминал для оплаты картами. Вместо модуля СКНО в них — флешка. Но информация в налоговую идет так же, как от обычных касс. Возможное неудобство программных касс для неподготовленного пользователя заключается в том, что они «слишком умные», поэтому часто люди путаются в лишних функциях.

Программные кассы стоят дороже — начиная от 880 рублей, но на них часто предлагают рассрочку. Обслуживание такой кассы тоже дороже обычной — 27,60 рубля в месяц. Сюда же добавляйте процент за эквайринг. Но и это еще не все: потребуется открыть расчетный счет в банке (первое время он может быть бесплатным для малого бизнеса или с небольшой оплатой — около 20 рублей за счет).

Решение о выборе кассы, терминала и банковского счета лучше принимать самостоятельно исходя из текущей ситуации и перспектив. Если вы не уверены, что будете работать через полгода, или у вас в данный момент не очень с деньгами — лучше провести какое-то время с подержанной, менее удобной, но дешевой техникой. Если вы ведете учет на бумаге или в файле Ecxel, то как вам поможет программная касса? Если вы делаете три платежа в месяц, то выберите тариф РКО с несколькими бесплатными переводами и ежемесячной платой 10—15 рублей.

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