«Работники в робах шли через Гродно, вешали флаг на телевышку, остановился целый цех» 1.10.2021, 10:48

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Фото: «Радыё Свабода»

Как протестовал «Гродно Азот».

Четверо сотрудников «Гродно Азот» остаются под стражей в СИЗО КГБ за якобы «измену государству». «Радыё Свабода» вспоминает, как работники в робах шли через Гродно, как химический гигант начинал национальную забастовку, как азотовцы вешали флаг на телевышку и как потом уволили их директора.

13 августа 2020 года сотни работников «Гродно Азот» после работы прошли колонной в центр города 5 километров. Там присоединились к другим гродненцам и двинулись по Гродно первым большим маршем после начала протестов.

14 августа 2020 года на переговоры с азотовцами приехало руководство города. Около 3-4 тысяч работников вышли за проходную. Азотовцы требовали прекратить насилие, выпустить заключенных, признать выборы нечестными. На вопрос, кто голосовал за Светлану Тихановскую, почти все подняли руки. Количество членов независимого профсоюза на «Азоте» из 20 человек быстро выросло до 500.

19 августа 2020 года около тысячи работников вышли из предприятия и заявили о желании бастовать, за забастовку собирали подписи. Фонд солидарности заявил, что выделит бастующим 100 тысяч долларов. Руководство завода не согласилось. Сложное производство, которое нельзя оставлять без присмотра и невозможно остановить моментально, так и не начали останавливать.

25 августа 2020 года задержали около 30 азотовцев, которые шли с работы в центр города. Поддержать их под изолятор пришли около 500 гродненцев. На место приехало руководство завода. Всех выпустили. На них составили протоколы за участие в «митинге». На следующий день на завод приезжал «поговорить с коллективом» председатель облисполкома Владимир Караник. После азотовцев неоднократно будут задерживать по отдельности.

15 сентября 2020 года аварийно после недавнего ремонта остановился цех «Аммиак-3», «самый протестный цех» завода. Если бы его работу быстро не возобновили, должно было бы постепенно остановиться все предприятие. В течение года он и другие цеха неожиданно останавливались еще несколько раз в результате нештатных ситуаций.

В ночь на 28 сентября 2020 года двое азотовцев, Сергей Шелест и Андрей Погерило, повесили на телевышке в Гродно на высоте около 170 метров большой бело-красно-белый флаг. Их сразу задержали и дали по 10 суток ареста. Теперь они среди задержанных в «американке». Неизвестные неоднократно вывешивали национальный флаг и над «азотом». Возле завода появлялись плакаты с поддержкой рабочих.

26 октября 2020 года в первый день национальной забастовки утром на проходной «азота» собралось около 150 человек. Силовики жестко задержали около 30 работников. Около 40 человек заявили о присоединении к забастовке. Другие работали вместо них по 36 часов подряд. Руководство пригласило на работу пенсионеров, стажеров, экс-работников. На замену бастующим приехали работники с других химических заводов. Производство не остановили. Более 10 человек после этого уволили. Они безрезультатно пытались восстановиться на работе через суд.

26 января 2021 года поменялся генеральный директор «Гродно Азот». Место Игоря Бобыря занял бывший вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко. Лукашенко приказал ему «навести порядок на заводе». На предприятии перед этим появился новый отдел внутренней безопасности, люди в штатском вызвали работников на беседы, влияли на решения о кадрах. Новый директор заставлял работников подписывать провластное письмо против санкций. Также он угрожал, что постепенно разгонит весь «протестный цех «Аммиак-3». Большинство задержанных недавно азотовцев работали в этом цеху.

7 апреля 2021 года США возобновили приостановленные в 2015 году санкции против ряда белорусских предприятий, в том числе против «Гродно Азот». Сотрудничество с заводом прекратила и немецкая компания, когда узнала о репрессиях работников.

В сентябре 2021 года КГБ задержало около 20 заводчан по всей Беларуси, большинство из них — азотовцы. Потом долю отпустили. Сейчас в СИЗА КГБ остаются работники «Азота» Сергей Шелест, Андрей Погерило, Владимир Журавко, Валентин Тереневич. Их обвиняют в «измене государству».

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