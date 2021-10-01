Врач назвала особенный симптом штамма коронавируса «Дельта» 3 1.10.2021, 10:55

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Таких проявлений ранее почти не было.

Беларусь накрыла новая волна Covid-19, вызванная в том числе и штаммом "Дельта". При этом этот вариант коронавируса имеет особенный симптом - нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Об этом рассказала украинский врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук, пишет apostrophe.ua.

"Дельта" часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию — незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений в прошлом почти не было. Но и обычное першение в горле с небольшим насморком тоже могут быть проявлениями "Дельта"-штамма", - отметила она.

Светлана Гук добавила, что при легком течении болезни, когда пациент не нуждается в госпитализации, чаще всего он выздоравливает в течение двух недель.

"Если же болезнь протекает тяжело, наслаиваются осложнения, пациент находится в инфекционном стационаре — здесь уже прогнозировать почти невозможно. От 10-14 дней до месяца и более", - отметила она.

Если заболевание протекает с осложнениями, то пациент может нуждаться в госпитализации на 5-7 день, а больные со сниженной реактивностью — позже, после 10 дня болезни.

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