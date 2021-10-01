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Брестский мясокомбинат кормит белорусов мясом больного скота?

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  • 1.10.2021, 11:06
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Брестский мясокомбинат кормит белорусов мясом больного скота?

Предприятие нарушает базовые санитарные правила.

В лукашистских хозяйствах творится полный бардак, в результате чего мясо зараженных животных попадает в пищу. В этот раз отличился Брестский мясокомбинат, который настойчиво попросил сельхоз организации сдавать скот, который всегда по критериям шел на «экстренный убой», как «производственный брак». Информация об этом поступила в независимые телеграм-каналы, сообщает «Беларусь за МКАДом».

То есть, если животное явно больное, но «еще дышит», его будут забивать уже не в санитарной бойне с обязательным бактериологическим исследованием туши и органов, а в производственном цеху вместе с клинически здоровыми животными, вопреки ВСП 44 и действующим ТНПА.

Путем таких вот махинаций пытаются прикрыть дефицит сырья на предприятии, ведь «производственный брак» оплачивается выше, чем «экстренный убой».

Что ж, все как обычно: лукашистам «не до нормативов», а здоровьем поплатятся обычные беларусы за свой же собственный счет.

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